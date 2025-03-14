«Сложится будто карточный домик». В школе Темрюка обвалился потолок

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Темрюк Инфо» https://t.me/temruk_info/31052
    © Скриншот из телеграм-канала «Темрюк Инфо» https://t.me/temruk_info/31052

В темрюкской школе №14 снова рухнул потолок. Зданию более 125 лет, но власти его не ремонтируют

14 марта телеграм-канал «Темрюк Инфо» сообщил, что в темрюкской школе № 14 рухнул потолок. Жители сообщили в соцсетях., что этот случай — не первый, а здание не ремонтировали много лет.

Люди пишут, что потолок обвалился и в прошлом году, а пять лет назад — потолочная арка. В это время дети находились на уроках. Одна жительница рассказала, что когда училась во втором классе, в школе сгорела столовая.

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Собрали другие комментарии:

«На ее месте нужно новую построить».

«Очень хорошая, уютная и комфортная школа, сносить не надо. А вот ремонт капитальный точно нужен».

«Давно пора делать ремонт, все ждут когда на голову детям нашим прилетит этот старый потолок».

«Прошло 30 лет, как я училась в этой школе, а дыры на потолке все те же».

«Теперь детей туда отпускать страшновато».

«Школе очень много лет, просто непонятно чего ждут, пока школа сложится как карточный домик?»

В здании, где сейчас располагается школа № 14, с 1899 года находилась первая городская публичная библиотека. До этого там располагалось двухклассное женское училище.

Во время оккупации Темрюкского района в 1942-1943 годов здание было частично разрушено — утрачены башни. Их точное количество неизвестно.

Первоначальный вид зданию во время восстановления города возвращен не был. Школу № 14 открыли в 1920 году.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2024 года в школе № 6 станицы Ленинградской прорвало отопление и обвалился потолок. Здание не ремонтировали 60 лет.

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