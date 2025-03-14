В Краснодаре на смену аномальному теплу придет зимняя погода

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малёваного
    © Фото Андрея Малёваного

Со вторника, 18 марта, синоптики прогнозируют в Краснодаре резкое похолодание

Согласно данным «Яндекс Погоды», 18 марта в Краснодаре наступит резкое похолодание. В городе обещают дождь, а днем столбик термометра снизится до +9 °С.

Также в среду, 19 марта, в Краснодаре возможен снег при температуре воздуха +6 °С.

«Мартовское лето»:

Ночные температурные показатели на следующей неделе тоже будут низкими — 18-19 марта похолодает до +2 °С.

По данным сервиса, с 24 марта в Краснодаре ожидается небольшое потепление. Температура воздуха будет варьироваться от +11 °С до +18 °С.

  • © Скриншот с сайта yandex.ru/pogoda/month
    © Скриншот с сайта yandex.ru/pogoda/month

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 19 и 20 марта в Новороссийске и на Черноморском побережье похолодание будет сопровождаться сильным северным ветром. Порывы могут достигать 30 м/с.

«Холодный воздух прорвется через хребет, и порывы ветра в Новороссийске, Туапсе и Геленджике могут достигать 25, а местами и 30 м/с», — отметил он.

Метеоролог заявил, что ветер начнет стихать 21 марта.

Напомним, что 14 марта в Адыгее и на юге Краснодарского края днем воздух прогреется до 29 °С.

Как писали Юга.ру, 17 и 18 марта Сочи и весь Краснодарский край может накрыть пыльная буря из Сахары.

Геленджик Краснодар Новороссийск Погода Туапсинский район Черное море

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