Владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов получил награду от замминистра строительства РФ

На пленарном заседании «Российской строительной недели — 2025» Никита Стасишин вручил награду бизнесмену и владельцу ГК ТОЧНО Николаю Амосову. Ранее ЕРЗ.РФ признал девелопера самым динамично развивающимся застройщиком страны по итогам 2024 года

12 марта на площадке «Российской строительной недели» прошло X Всероссийское совещание «Развитие жилищного строительства в РФ» — главное дискуссионное событие строительной отрасли. Представители госорганов власти и лидеры девелоперского бизнеса обсудили актуальные вопросы рынка: ценообразование жилья, стандарты качества, механизмам комплексного развития территорий, диалог между застройщиками и властью.

В дискуссии поучаствовали руководители крупнейших федеральных строительных компаний — лидеров в развитии и формировании качественной городской среды: ТОЧНО, ПИК, Самолет и Железно.

О стратегии и развитии проектов на юге страны рассказал бизнесмен и владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов. В конце 2024 года ТОЧНО впервые вошла в топ-3 крупнейших застройщиков РФ по объему текущего строительства — стала первым региональным девелопером в тройке лидеров с суммарной долей в возводимом жилье около 10%, или 11,6 млн кв. м.

Замминстра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин вручил Николаю Амосову специальный диплом «ГК ТОЧНО — самый динамично развивающийся застройщик России по итогам 2024 года». В церемонии поучаствовали также руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик и президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец.

«Это признание отрасли — знак того, что мы двигаемся в правильном направлении. Сегодняшнее время кто-то называет кризисом. Я же именно сейчас вижу новые возможности для роста и качественного развития. Для ТОЧНО 2025-й станет годом «прокачки» продукта», — прокомментировал Николай Амосов.

Сегодня в портфеле ГК ТОЧНО — 5,5 млн кв.м. жилья, коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры в 13 городах и 6 регионах России. Стратегия компании соответствует заявлению председателя правительства РФ Марата Хуснуллина о развитии рынка жилья на юге и продвижении внутреннего туризма через создание туристических кластеров. ТОЧНО — лидер по объемам строительства на Черноморском побережье, реализует более 1 млн кв. м проектов в Ялте, Сочи, Анапе, Новороссийске и Туапсе. Идея, которую компания закладывает в проекты, — строить курортное жилье для качественной жизни.

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На сессии высоко оценили подход девелопера к строительству жилых объектов и социальной инфраструктуры, а также динамику развития ТОЧНО: за 2024 год застройщик поднялся с 10-го на 3-е место по объему текущего строительства и с 27-го на 18-е место по объему ввода. Число регионов присутствия увеличилось до 6, а количество строящихся ЖК — до 14. Сейчас ТОЧНО реализует более 60 проектов в разных направлениях: жилая недвижимость, социальные и коммерческие объекты, фитнес-клубы, отели, включая курортные направления и производство.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО