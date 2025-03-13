«Мартовское лето». Какие города Краснодарского края вошли в рейтинг самых жарких в России

В среду, 12 марта, в Краснодарском крае, Адыгее, на Ставрополье и в Калмыкии максимальная температура воздуха превысила отметку в +25 °С.

К концу недели в Краснодарском крае потеплеет до +29 °С:

Лидером «жаркого» рейтинга стал Ставропольский край — в Новоалександровске воздух прогрелся до +27,6 °С. На втором и третьем местах — село Красногвардейское на Ставрополье и Армавир Краснодарского края — зафиксировали +27,1 °С.

На четвертой позиции — Кропоткин с показателем в +26,7 °С, на пятой — Городовиковск в Калмыкии, где было +26,8 °С. Далее следуют Белореченск, Апшеронск, Белая Глина, Майкоп и станица Дондуковская в Адыгее, где температура воздуха составила от +26,1 до +26,7 °С.

«На юг Европейской России заглянуло мартовское лето», — отметил синоптик.