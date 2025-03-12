В соцсетях завирусились ролики с поеданием тюльпанов. Кубанские врачи рассказали, почему это опасно

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Краснодар и край» https://t.me/krasnodarkray1/51380
    © Скриншот из телеграм-канала «Краснодар и край» https://t.me/krasnodarkray1/51380

Медики завили, что поедания цветов могут вызывать пищевые расстройств, аллергию и другие серьезные проблемы

После 8 марта в соцсетях завирусился новый тренд. Девушки стали публиковать кадры, на которых они пробуют на вкус тюльпаны.

Врачи Краснодарского края отреагировали на данные видео. Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов заявил в своем телеграм-канале, что такой эксперимент может обернуться серьезной угрозой для здоровья. По его словам, тюльпаны, как и все цветы, являются потенциальными аллергенами. Даже прикосновение к ним может вызвать аллергическую реакцию, не говоря об употреблении их в пищу.

Помимо этого, все цветы подвергаются химической обработке. Химикаты остаются на поверхности лепестков и стеблей, а при поедании цветов попадают в организм.

В небе под Краснодаром жители заметили странные круги:

Также заведующая отделением анестезиологии-реанимации Краевой клинической больницы №1 Ольга Арепьева рассказала, что последствия поедания тюльпанов могут быть серьезнее проблем с желудком:

«Проблемы с пищеварением и аллергическая реакция — самые безобидные из проблем, которые могут быть вызваны употреблением тюльпанов в пищу. Цветы содержат токсичные вещества, которые повреждают желудочно-кишечный тракт, раздражают слизистые оболочки и обостряют хронические заболевания. Возможны такие симптомы, как нарушение сердечного ритма, угнетение нервной системы, а в тяжелых случаях судороги и остановка дыхания».

Диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Москвой 24» посоветовала девушкам просить дарить им букеты из овощей и фруктов, так как это гораздо полезнее.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре обнаружили «кладбище» мимозы и тюльпанов после 8 марта.

видео Здоровье Социальные сети цветы

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