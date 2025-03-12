В соцсетях завирусились ролики с поеданием тюльпанов. Кубанские врачи рассказали, почему это опасно

Медики завили, что поедания цветов могут вызывать пищевые расстройств, аллергию и другие серьезные проблемы

После 8 марта в соцсетях завирусился новый тренд. Девушки стали публиковать кадры, на которых они пробуют на вкус тюльпаны.

Врачи Краснодарского края отреагировали на данные видео. Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов заявил в своем телеграм-канале, что такой эксперимент может обернуться серьезной угрозой для здоровья. По его словам, тюльпаны, как и все цветы, являются потенциальными аллергенами. Даже прикосновение к ним может вызвать аллергическую реакцию, не говоря об употреблении их в пищу.

Помимо этого, все цветы подвергаются химической обработке. Химикаты остаются на поверхности лепестков и стеблей, а при поедании цветов попадают в организм.