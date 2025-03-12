В соцсетях завирусились ролики с поеданием тюльпанов. Кубанские врачи рассказали, почему это опасно
Медики завили, что поедания цветов могут вызывать пищевые расстройств, аллергию и другие серьезные проблемы
После 8 марта в соцсетях завирусился новый тренд. Девушки стали публиковать кадры, на которых они пробуют на вкус тюльпаны.
Врачи Краснодарского края отреагировали на данные видео. Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов заявил в своем телеграм-канале, что такой эксперимент может обернуться серьезной угрозой для здоровья. По его словам, тюльпаны, как и все цветы, являются потенциальными аллергенами. Даже прикосновение к ним может вызвать аллергическую реакцию, не говоря об употреблении их в пищу.
Помимо этого, все цветы подвергаются химической обработке. Химикаты остаются на поверхности лепестков и стеблей, а при поедании цветов попадают в организм.
В небе под Краснодаром жители заметили странные круги:
Также заведующая отделением анестезиологии-реанимации Краевой клинической больницы №1 Ольга Арепьева рассказала, что последствия поедания тюльпанов могут быть серьезнее проблем с желудком:
«Проблемы с пищеварением и аллергическая реакция — самые безобидные из проблем, которые могут быть вызваны употреблением тюльпанов в пищу. Цветы содержат токсичные вещества, которые повреждают желудочно-кишечный тракт, раздражают слизистые оболочки и обостряют хронические заболевания. Возможны такие симптомы, как нарушение сердечного ритма, угнетение нервной системы, а в тяжелых случаях судороги и остановка дыхания».
Диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Москвой 24» посоветовала девушкам просить дарить им букеты из овощей и фруктов, так как это гораздо полезнее.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре обнаружили «кладбище» мимозы и тюльпанов после 8 марта.