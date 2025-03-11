В Краснодаре обнаружили «кладбище» мимозы и тюльпанов после 8 марта

Жители Краснодара пожаловались на свалку в районе Цветочного рынка

10 марта жители Краснодара пожаловались на свалку с цветами. Они обнаружили в районе цветочного рынка коробки с увядшими мимозой и тюльпанами.

Фотографии с цветочной свалкой сделали между улицами Героев Разведчиков и Героя Владислава Посадского. Люди пишут, что продавцы выбросили нераспроданные 8 марта цветы.