В Краснодаре обнаружили «кладбище» мимозы и тюльпанов после 8 марта

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Черный список Краснодар» https://t.me/chs_kras/330
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Черный список Краснодар» https://t.me/chs_kras/330

Жители Краснодара пожаловались на свалку в районе Цветочного рынка

10 марта жители Краснодара пожаловались на свалку с цветами. Они обнаружили в районе цветочного рынка коробки с увядшими мимозой и тюльпанами. 

Фотографии с цветочной свалкой сделали между улицами Героев Разведчиков и Героя Владислава Посадского. Люди пишут, что продавцы выбросили нераспроданные 8 марта цветы. 

Экоцентр Краснодара в марте проведет акции раздельного сбора отходов:

«8 марта давно прошло, продавцы свернули торговлю, а вот мусор — коробки, упаковки, завядшие букеты — остался лежать. Коммунальные службы либо не торопятся, либо вообще не считают это своей задачей», пишут краснодарцы в соцсетях. 

Жители также оставили жалобу в чате телеграм-канала «МЦУ Краснодар», однако сотрудники Муниципального центра пока ничего не ответили.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за порядком на мусорных площадках будет следить нейросеть.

Город Краснодар Мусор Экология

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