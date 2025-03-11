В Краснодаре обнаружили «кладбище» мимозы и тюльпанов после 8 марта
Жители Краснодара пожаловались на свалку в районе Цветочного рынка
10 марта жители Краснодара пожаловались на свалку с цветами. Они обнаружили в районе цветочного рынка коробки с увядшими мимозой и тюльпанами.
Фотографии с цветочной свалкой сделали между улицами Героев Разведчиков и Героя Владислава Посадского. Люди пишут, что продавцы выбросили нераспроданные 8 марта цветы.
Экоцентр Краснодара в марте проведет акции раздельного сбора отходов:
«8 марта давно прошло, продавцы свернули торговлю, а вот мусор — коробки, упаковки, завядшие букеты — остался лежать. Коммунальные службы либо не торопятся, либо вообще не считают это своей задачей», — пишут краснодарцы в соцсетях.
Жители также оставили жалобу в чате телеграм-канала «МЦУ Краснодар», однако сотрудники Муниципального центра пока ничего не ответили.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за порядком на мусорных площадках будет следить нейросеть.