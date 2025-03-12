К концу недели в Краснодарском крае потеплеет до +29 °С. В столице Кубани побит температурный рекорд

В Гидрометцентре России сообщили , что 10 марта в Краснодаре был побит температурный рекорд дня и составил +22 °С. Предыдущий (+21 °С) наблюдался в 1947 году. По данным синоптиков, 12-16 марта в Южном и Северо-Кавказском округах температура воздуха будет на 9-14 градусов выше климатической нормы, а в Краснодарском крае — на 16 градусов.

12 марта в Краснодарском крае и Адыгее столбики термометров достигнут 26 °С, на Черноморском побережье — 14-19 °С, а в горах — 18-23 °С. При этом ветер усилится до 15-20 м/с, а на Черноморском побережье — до 22 м/с.

Специалисты отметили, что 13-14 марта в Адыгее и на юге Краснодарского края станет еще теплее. Воздух прогреется до 29 °С, на Черноморском побережье — до 25 °С. В Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии температура воздуха составит 27 °С.



Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что к концу недели на Кубани и в Крыму днем температуры будут достигать 25-27 °С:



«На юге очень теплая погода. В Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму уже наступают периоды, когда температура будет доходить до плюс 25 и даже до плюс 27 градусов. На этой неделе в Адыгее, Краснодаре в среду температура составит плюс 18-22 градуса, а с четверга и до конца недели она может превысить плюс 25 градусов».



Метеоролог добавил, что за первую декаду марта в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области выпало «дефицитное количество осадков», а температуры при этом очень высокие.