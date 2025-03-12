К концу недели в Краснодарском крае потеплеет до +29 °С. В столице Кубани побит температурный рекорд
На Кубани температура воздуха будет превышать климатическую норму на 16 °С
В Гидрометцентре России сообщили, что 10 марта в Краснодаре был побит температурный рекорд дня и составил +22 °С. Предыдущий (+21 °С) наблюдался в 1947 году.
По данным синоптиков, 12-16 марта в Южном и Северо-Кавказском округах температура воздуха будет на 9-14 градусов выше климатической нормы, а в Краснодарском крае — на 16 градусов.
Март будет месяцем магнитных бурь:
12 марта в Краснодарском крае и Адыгее столбики термометров достигнут 26 °С, на Черноморском побережье — 14-19 °С, а в горах — 18-23 °С. При этом ветер усилится до 15-20 м/с, а на Черноморском побережье — до 22 м/с.
Специалисты отметили, что 13-14 марта в Адыгее и на юге Краснодарского края станет еще теплее. Воздух прогреется до 29 °С, на Черноморском побережье — до 25 °С. В Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии температура воздуха составит 27 °С.
Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что к концу недели на Кубани и в Крыму днем температуры будут достигать 25-27 °С:
«На юге очень теплая погода. В Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму уже наступают периоды, когда температура будет доходить до плюс 25 и даже до плюс 27 градусов. На этой неделе в Адыгее, Краснодаре в среду температура составит плюс 18-22 градуса, а с четверга и до конца недели она может превысить плюс 25 градусов».
Метеоролог добавил, что за первую декаду марта в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области выпало «дефицитное количество осадков», а температуры при этом очень высокие.
Как писали Юга.ру, 17 и 18 марта Сочи и весь Краснодарский край может накрыть пыльная буря из Сахары.