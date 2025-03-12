Рекордные 688 млрд рублей: жители Кубани увеличили срочные вклады в Сбере почти на 40% за год

Краснодарский край

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  • Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2024 году жители Краснодарского края положили на срочные вклады Сбера более 680 млрд рублей — на 38% больше, чем годом ранее

По данным Сбера, за год подростки и молодые люди до 24 лет увеличили свои сбережения в банке в 1,5 раза. Такая же динамика наблюдается среди людей 65 лет и старше: сумма вкладов пенсионеров достигла 81 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем в 2023-м.

Больше всего срочных вкладов жители региона открыли в июне и декабре. За год количество новых счетов достигло 806 тысяч, из них почти 200 тысяч — каждый четвертый — открыли пенсионеры.

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Как рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко, в 2024 году жители региона доверили банку рекордные 688 млрд рублей сбережений. «Особенно приятно видеть рост интереса к вкладам среди молодежи и пенсионеров. Молодежь активно использует цифровые каналы, чтобы управлять своими финансами, а старшее поколение доверяет нам свои накопления, создавая финансовую подушку безопасности», — добавила эксперт.

В банке уверены, что начало года — лучшее время для планирования бюджета и постановки целей. Сейчас вклады можно открыть онлайн, а затем дистанционно пополнять, снимать с них средства (если это предусмотрено договором) и переводить их на карты.

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