Рекордные 688 млрд рублей: жители Кубани увеличили срочные вклады в Сбере почти на 40% за год
В 2024 году жители Краснодарского края положили на срочные вклады Сбера более 680 млрд рублей — на 38% больше, чем годом ранее
По данным Сбера, за год подростки и молодые люди до 24 лет увеличили свои сбережения в банке в 1,5 раза. Такая же динамика наблюдается среди людей 65 лет и старше: сумма вкладов пенсионеров достигла 81 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем в 2023-м.
Больше всего срочных вкладов жители региона открыли в июне и декабре. За год количество новых счетов достигло 806 тысяч, из них почти 200 тысяч — каждый четвертый — открыли пенсионеры.
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Как рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко, в 2024 году жители региона доверили банку рекордные 688 млрд рублей сбережений. «Особенно приятно видеть рост интереса к вкладам среди молодежи и пенсионеров. Молодежь активно использует цифровые каналы, чтобы управлять своими финансами, а старшее поколение доверяет нам свои накопления, создавая финансовую подушку безопасности», — добавила эксперт.
В банке уверены, что начало года — лучшее время для планирования бюджета и постановки целей. Сейчас вклады можно открыть онлайн, а затем дистанционно пополнять, снимать с них средства (если это предусмотрено договором) и переводить их на карты.