Рекордные 688 млрд рублей: жители Кубани увеличили срочные вклады в Сбере почти на 40% за год

В 2024 году жители Краснодарского края положили на срочные вклады Сбера более 680 млрд рублей — на 38% больше, чем годом ранее

По данным Сбера, за год подростки и молодые люди до 24 лет увеличили свои сбережения в банке в 1,5 раза. Такая же динамика наблюдается среди людей 65 лет и старше: сумма вкладов пенсионеров достигла 81 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем в 2023-м.

Больше всего срочных вкладов жители региона открыли в июне и декабре. За год количество новых счетов достигло 806 тысяч, из них почти 200 тысяч — каждый четвертый — открыли пенсионеры.