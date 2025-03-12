Авито начал тестирование сервиса для подработки

«Авито Подработка» — один из наших главных новых продуктов в 2025 году, созданный на стыке технологий и запроса рынка. Подработка дает исполнителям возможность гибкого планирования графиков и управления собственными доходами, а для заказчиков — решает проблему дефицита кадров. Наш сервис в этом сценарии помогает двум сторонам быть на расстоянии вытянутой руки друг от друга», — отметил управляющий партнер Авито Иван Гуз.

В дальнейшем планируется интеграция сервиса с веб-версией Авито. Уже сейчас на платформе размещены смены от крупных проверенных заказчиков в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Для подработки можно выбрать дату до 30 марта и запланировать выход на смену заранее.

Все процессы — от выбора смены до получения статуса самозанятого и проверки медкнижки — происходят онлайн. Кроме того, чтобы приступить к задачам, не нужно проходить собеседования, что упрощает процесс для обеих сторон.

Исполнители могут выбрать смену в удобное для себя время и в наиболее комфортной локации, пройти идентификацию, ознакомиться с правилами заказчика, выполнить смену и в течение 24 часов после подтверждения завершения смены заказчиком получить оплату. Длительность смен составляет от 4 до 12 часов в день. Среди дополнительных преимуществ Авито Подработки (ООО «Авито Гиг Решения») — компенсация затрат на получение медкнижки и мотивирующие бонусы. Так, за первую смену, выполненную в течение 30 дней после регистрации, бонус составит 1000 рублей. В будущем планируется запуск страховых продуктов для заказчиков и исполнителей.



Чтобы начать подработку, нужно:

обновить мобильное приложение Авито до последней версии;

перейти в категорию «Подработка» из мини-меню на главной странице Авито;

выбрать подходящую смену из списка предложенных заданий на удобную дату;

пройти проверку с использованием Госуслуг;

оформить самозанятость через «Мой Налог», если ее нет;

загрузить фото страниц медкнижки или справки о ее получении.

Сервис «Авито Подработка» (ООО «Авито Гиг Решения») для заказчиков предполагает прозрачное оформление необходимых документов, удобный инструмент для размещения заданий на подработку, проверки исполнителей и отчетности о выполненных сменах. Основными направлениями, доступными для подработки, стали обслуживание покупателей, выкладка продукции, упаковка товаров, сортировка посылок, уборка помещений.