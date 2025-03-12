Инфинити-бассейн, краснокнижные сосны, видовые террасы. В Крыму стартовали продажи квартир в резиденции «Роялта» от ГК ТОЧНО

Группа компаний ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) объявила старт продаж в жилом комплексе «Роялта» в Крыму. Инвестиции в проект бизнес-класса составили 10 млрд рублей

ТОЧНО — один из лидеров по объемам строительства на Черноморском побережье — построит новую курортную резиденцию в центре Ялты. Жилой комплекс «Роялта» займет территорию площадью 59,4 тыс. кв. м и объединит 5 корпусов высотой от 8 до 9 этажей.

Группа компаний представила обновленную концепцию комплекса — «Жить роскошно». Для крымского проекта ТОЧНО разработала более 20 вариантов планировок. В каждой из 462 квартир есть просторные террасы, лоджии или балконы до 13,4 кв. м.

Рендер ЖК «Роялта» © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО

Девелопер реализует проект в формате закрытого клуба — на территории «Роялты» будут премиальные кафе, ресторан и бары, спа-комплекс и фитнес-зал. Под коммерческие пространства отвели более 2 тыс. кв. м. Особое внимание уделили приватности: на территории комплекса заработает круглосуточное наблюдение. Ландшафтное зонирование обеспечит камерную атмосферу: локации для отдыха в тени деревьев не будут пересекаться с площадками для активных занятий спортом.

Особенность ландшафта «Роялты» — террасированние: жилые корпуса каскадом спускаются к набережной. На четырех уровнях благоустроят дворы с авторским озеленением, игровые и спортивные площадки, воркаут-зону и 25-метровый инфинити-бассейн.

Рендер ЖК «Роялта» © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО

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Подземный паркинг, в который можно попасть напрямую из дизайнерских холлов, освободит придомовую территорию от автомобилей. В «Роялте» запланированы 462 машино-места для каждой резиденции и 70 кладовых до 6 кв. м для хранения спортивного снаряжения и автомобильных комплектов. Архитектуру комплекса реализуют в стиле совеременной классики — с симметричными линиями, витражным остеклением и обильным озеленением. ГК ТОЧНО предлагает базовую отделку для реализации авторских дизайнерских идей клиента. Входные группы комплекса — еще и бизнес-лобби для встреч и переговоров.

ГК ТОЧНО сохранит на территории более чем 20 краснокнижных крымских сосен, формирующих санаторный микроклимат. Пыльца этих деревьев благотворно влияет на дыхательную систему. Дополнительно девелопер высадит аллею с дубами, кипарисами, акациями и можжевельниками.

Рендер ЖК «Роялта» © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО

Проект органично вписали в инфраструктуру района: в 5 минутах — детский сад, школа, больница, рынок, пляжи, автовокзал и набережная Ялты. В 7-10 минутах — морской вокзал, канатная дорога «Ялта-Горка», яхт- и гольф-клубы. Рядом популярные ялтинские достопримечательности: «Ласточкино гнездо», «Воронцовский дворец», «Дом-музей А.П. Чехова».

Девелопер открыл продажи двух первых корпусов проекта. В наличии студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры от 40,1 до 95 кв. м для активных молодых людей и семей с детьми. Покупателям доступна рассрочка с первым взносом 40% и семейная ипотека. До окончания строительства предусмотрены платежи от 50 тыс. рублей в месяц за 1-комнатную квартиру и от 70 тыс. рублей в месяц — за 3-комнатную.

Комплекс планируют достроить в IV квартале 2027 года.