Краснодарцам предлагают высадить деревья. Саженцы можно получить бесплатно

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 15 марта в Пашковском районе пройдет акция «Посади свое дерево».



Жителям бесплатно раздадут саженцы плодово-ягодных и декоративных деревьев. Получить их для посадки на придомовых территориях можно будет в 10:00 в сквере Казачьей Славы.