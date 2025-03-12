Краснодарцам предлагают высадить деревья. Саженцы можно получить бесплатно
В Краснодаре пройдет экологическая акция «Посади свое дерево»
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 15 марта в Пашковском районе пройдет акция «Посади свое дерево».
Жителям бесплатно раздадут саженцы плодово-ягодных и декоративных деревьев. Получить их для посадки на придомовых территориях можно будет в 10:00 в сквере Казачьей Славы.
Штраф 4,5 тыс. рублей за каждый цветок:
Жителям района раздадут более трех тысяч молодых деревьев.
Также 15 марта на территории школы № 73 высадят молодые декоративные деревья, а в сквере Казачьей Славы проведут субботник.
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