Кредиты наличными Уралсиба вошли в топ-3 лучших займов
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В марте 2025 года кредиты наличными от банка Уралсиб заняли второе место в рейтинге лучших займов
Данный рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались наиболее выгодные предложения 50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля на 1 февраля 2025 года.
При составлении исследования аналитики учитывали:
- размер процентной ставки и полную стоимость кредита;
- размер ежемесячных платежей;
- сумму кредита и срок кредитования;
- стоимость личного страхования, если оно необходимо;
- отсутствие комиссий и скрытых выплат;
- разницу между минимальной и максимальной ставками в условиях кредита;
- наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц;
- возможность онлайн-оформления.
Ознакомиться с продуктами и узнать условия по потребительским кредитам Уралсиба можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.
Как писали Юга.ру, карта Уралсиба стала одной из лучших российских кредиток для снятия наличных.
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