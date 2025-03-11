Кредиты наличными Уралсиба вошли в топ-3 лучших займов

В марте 2025 года кредиты наличными от банка Уралсиб заняли второе место в рейтинге лучших займов

Данный рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались наиболее выгодные предложения 50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля на 1 февраля 2025 года.

При составлении исследования аналитики учитывали: размер процентной ставки и полную стоимость кредита;

размер ежемесячных платежей;

сумму кредита и срок кредитования;

стоимость личного страхования, если оно необходимо;

отсутствие комиссий и скрытых выплат;

разницу между минимальной и максимальной ставками в условиях кредита;

наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц;

возможность онлайн-оформления.

Ознакомиться с продуктами и узнать условия по потребительским кредитам Уралсиба можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.