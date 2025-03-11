Кредиты наличными Уралсиба вошли в топ-3 лучших займов

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKskJ
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В марте 2025 года кредиты наличными от банка Уралсиб заняли второе место в рейтинге лучших займов

Данный рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В нем рассматривались наиболее выгодные предложения 50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля на 1 февраля 2025 года.

Читайте также:

При составлении исследования аналитики учитывали:

  • размер процентной ставки и полную стоимость кредита;
  • размер ежемесячных платежей;
  • сумму кредита и срок кредитования;
  • стоимость личного страхования, если оно необходимо;
  • отсутствие комиссий и скрытых выплат;
  • разницу между минимальной и максимальной ставками в условиях кредита;
  • наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц;
  • возможность онлайн-оформления. 

Ознакомиться с продуктами и узнать условия по потребительским кредитам Уралсиба можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, карта Уралсиба стала одной из лучших российских кредиток для снятия наличных.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банк России Деньги Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В Сочи и Анапе искусственный интеллект будет отслеживать езду без прав
Сколько стоят квартиры детства Басты, Ромы Зверя и Аллегровой в Ростовской области? Оценил Сбер
В небе под Краснодаром жители заметили странные круги. Что это такое?
На трех пляжах Новороссийска нашли мазут. Обошел ли он акваторию заповедника «Утриш»?
В Краснодаре обнаружили «кладбище» мимозы и тюльпанов после 8 марта
В районе Горячего Ключа начали строить надземные переходы. Они должны решить проблему летних пробок

Лента новостей

СМИ: Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
Вчера, 19:55
СМИ: Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
Ее обвиняют в мошенничестве и подлоге
В районе Горячего Ключа начали строить надземные переходы
Сегодня, 13:33
В районе Горячего Ключа начали строить надземные переходы
Они должны решить проблему летних пробок
На трех пляжах Новороссийска нашли мазут
Сегодня, 15:23
На трех пляжах Новороссийска нашли мазут
Обошел ли он акваторию заповедника «Утриш»?

Реклама на сайте