В небе над Кубанью заметили световые столбы. Что это за явление?

Световой столб — оптический эффект, когда в небе видны вертикальные полосы света, тянущиеся вверх от Солнца во время заката или восхода. Их могут наблюдать и ночью, когда столбы возникают у Луны или ярких планет.



Это явление открывается взору из-за отражения света на горизонтальных плоских гранях ледяных кристаллов, как бы подвешенных в воздухе. Они образуются в перистых или перисто-слоистых облаках.