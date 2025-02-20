В небе над Кубанью заметили световые столбы. Что это за явление?

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Славянск-на-Кубани» https://t.me/slavyansk/19779
    © Скриншот из телеграм-канала «Славянск-на-Кубани» https://t.me/slavyansk/19779

Жители Краснодарского края засняли световые столбы

17 и 19 февраля в небе над Краснодарским краем заметили световые столбы. Жители Славянского и Динского районов поделились кадрами этого оптического явления в соцсетях: 

Световой столб — оптический эффект, когда в небе видны вертикальные полосы света, тянущиеся вверх от Солнца во время заката или восхода. Их могут наблюдать и ночью, когда столбы возникают у Луны или ярких планет.

Это явление открывается взору из-за отражения света на горизонтальных плоских гранях ледяных кристаллов, как бы подвешенных в воздухе. Они образуются в перистых или перисто-слоистых облаках.

Напомним, что в декабре 2024 года жители Сочи заметили в небе спутники Starlink Илона Маска.

Как писали Юга.ру, космонавт показал горнолыжные курорты Краснодарского края и Северного Кавказа c борта МКС.

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