В небе над Кубанью заметили световые столбы. Что это за явление?
Жители Краснодарского края засняли световые столбы
17 и 19 февраля в небе над Краснодарским краем заметили световые столбы. Жители Славянского и Динского районов поделились кадрами этого оптического явления в соцсетях:
Световой столб — оптический эффект, когда в небе видны вертикальные полосы света, тянущиеся вверх от Солнца во время заката или восхода. Их могут наблюдать и ночью, когда столбы возникают у Луны или ярких планет.
Это явление открывается взору из-за отражения света на горизонтальных плоских гранях ледяных кристаллов, как бы подвешенных в воздухе. Они образуются в перистых или перисто-слоистых облаках.
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