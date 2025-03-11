Минстрой просит регионы не строить квартиры меньше 28 «квадратов». Краснодар входит в топ-3 городов России с таким жильем
Регионам разослали рекомендации с минимальной площадью квартир
10 марта «Коммерсантъ» сообщил, что Минстрой разослал в регионы РФ письмо с рекомендацией не согласовывать новые проекты с площадью студий меньше 28 кв. метров. Также документ содержит стандарты и других квартир: однокомнатных — от 36 кв. метров, двухкомнатных — от 49 кв. метров, трехкомнатных — от 66 кв. метров.
Принимать указанные нормы или нет, пока остается на усмотрение местных властей. Эксперты прогнозируют, что до половины регионов последуют рекомендациям Минстроя в ближайшие годы. Кроме того, не исключено закрепление новых стандартов в законе.
Позже в Минстрое заявили, что не планируют менять нормативную базу для запрета малогабаритных квартир.
4,27 «квадратов» на одного жителя:
Акционер ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян заявил, что сейчас площадь у почти половины строящихся квартир в России меньше рекомендуемой нормы. Больше всего малогабаритного жилья площадью до 28 кв. метров строится в Ленинградской области (23%), Санкт-Петербурге (22%), Екатеринбурге (15%) и Краснодаре (13%).
В 2024 году Путин подписал указ о повышении обеспеченности жильем до 33 кв. метров на человека к 2030 году и до 38 кв. метров — к 2036-му. С августа 2024 года малогабаритное жилье запретили строить в Москве, с января 2025-го — в Подмосковье.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае «вторичку» в среднем продают за 4,5 месяца. В Ростовской области в два раза быстрее.