Минстрой просит регионы не строить квартиры меньше 28 «квадратов». Краснодар входит в топ-3 городов России с таким жильем

10 марта «Коммерсантъ» сообщил, что Минстрой разослал в регионы РФ письмо с рекомендацией не согласовывать новые проекты с площадью студий меньше 28 кв. метров. Также документ содержит стандарты и других квартир: однокомнатных — от 36 кв. метров, двухкомнатных — от 49 кв. метров, трехкомнатных — от 66 кв. метров.

Принимать указанные нормы или нет, пока остается на усмотрение местных властей. Эксперты прогнозируют, что до половины регионов последуют рекомендациям Минстроя в ближайшие годы. Кроме того, не исключено закрепление новых стандартов в законе.

Позже в Минстрое заявили, что не планируют менять нормативную базу для запрета малогабаритных квартир.