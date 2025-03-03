4,27 «квадратов» на одного жителя. Краснодар возглавил рейтинг по объемам строительства квартир в России

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Краснодар назвали одним из самых быстрорастущих городов России

3 марта РИА «Новости» опубликовали результаты исследования о масштабах и объемах строительства жилья в российских городах.

По объемам жилья на человека на первом месте расположился Краснодар. В январе 2025 года на каждого жителя приходилось 4,27 кв. метров жилья. Следом идет Тюмень и Владивосток (более 4 кв. м), а дальше Мытищи (3,41 кв. м).

«Столица Кубани на протяжении нескольких лет является одним из самых быстрорастущих городов России, что, вероятно, определяется климатом и относительной близостью теплого моря», — пишет издание.

В Краснодарском крае «вторичку» в среднем продают за 4,5 месяца:

Также, по данным аналитиков, в Краснодаре в начале 2025 года возводится 5,3 млн кв. м. Больше только в Москве, где строится 17,4 млн кв. м жилья. На второй позиции Санкт-Петербург (5,26 млн кв. м). 

В топ-5 вошли также Екатеринбург и Тюмень. В соседнем Ростове-на-Дону в январе 2025 года возводят 3,3 млн кв. м жилья.

Как писали Юга.ру, Краснодар оказался на 3 месте по проценту нераспроданных квартир в новостройках. Квартиры продают в течение пяти лет. 

Жилье Краснодар Недвижимость Рейтинги Ростовская область Строительство

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4,27 «квадратов» на одного жителя. Краснодар возглавил рейтинг по объемам строительства квартир в России
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