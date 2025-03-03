4,27 «квадратов» на одного жителя. Краснодар возглавил рейтинг по объемам строительства квартир в России

3 марта РИА «Новости» опубликовали результаты исследования о масштабах и объемах строительства жилья в российских городах.

По объемам жилья на человека на первом месте расположился Краснодар. В январе 2025 года на каждого жителя приходилось 4,27 кв. метров жилья. Следом идет Тюмень и Владивосток (более 4 кв. м), а дальше Мытищи (3,41 кв. м).

«Столица Кубани на протяжении нескольких лет является одним из самых быстрорастущих городов России, что, вероятно, определяется климатом и относительной близостью теплого моря», — пишет издание.