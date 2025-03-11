Как продать автомобильные шины на Авито без общения с покупателем. Инструкция

«В среднем автолюбитель проезжает на одном комплекте резины — зимней и летней — около трех сезонов. Часть покрышек после использования ищет вторые руки на Авито и в среднем за 28 дней их находит. А другая резина — занимает лоджии и балконы на долгие годы отчасти потому, что не каждый автовладелец готов к самостоятельной продаже, общению и торгу с покупателями. Выкуп шин — это решение, которое упростит процесс задачи, сократив его до нескольких простых и понятных действий», — объясняет руководитель бизнес-направления Запчасти и Автосервисы в Авито Алексей Головин.