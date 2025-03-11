Как продать автомобильные шины на Авито без общения с покупателем. Инструкция

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото standret, ru.freepik.com
    © Фото standret, ru.freepik.com

Авито запустил программу выкупа автомобильных шин у частных продавцов. Сервис поможет автолюбителям быстро продать покрышки без общения с покупателями

На Авито появился выкуп шин у частных продавцов.

Программа уже работает в пяти городах:

  • Москва,
  • Санкт-Петербург,
  • Краснодар,
  • Анапа,
  • Владимир.

Сервис доступен в приложении и скоро появится в веб-версии Авито.

Как поучаствовать в программе выкупа шин?

  1. Разместите объявление о продаже шин на Авито. Если ваши покрышки подходят по характеристикам для программы выкупа, в объявлении появится приглашение с предложением выкупа.
  2. Ответьте на уточняющие вопросы о состоянии резины. Укажите все недостатки и, если нужно, сделайте дополнительные фотографии покрышек.
  3. Получите предварительную цену выкупа. Специалисты Авито учтут размерность, износ и наличие критических дефектов, таких как грыжи, порезы, расслоение протектора и другие.
  4. Если вы согласны с условиями выкупа, выберите способ доставки шин: самостоятельно или с помощью представителя партнера. В выбранном месте специалист проверит состояние покрышек и по итогам оценки назовет финальную цену. Эксперт может скорректировать стоимость: уменьшить (в случае наличия скрытых дефектов) или, наоборот, увеличить.
  • © Скриншоты из приложения Авито
    © Скриншоты из приложения Авито

На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае появится уникальная шумовая разметка:

«В среднем автолюбитель проезжает на одном комплекте резины — зимней и летней — около трех сезонов. Часть покрышек после использования ищет вторые руки на Авито и в среднем за 28 дней их находит. А другая резина — занимает лоджии и балконы на долгие годы отчасти потому, что не каждый автовладелец готов к самостоятельной продаже, общению и торгу с покупателями. Выкуп шин  —  это решение, которое упростит процесс задачи, сократив его до нескольких простых и понятных действий», — объясняет руководитель бизнес-направления Запчасти и Автосервисы в Авито Алексей Головин.

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