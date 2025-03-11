Власти Дагестана попросили разблокировать Telegram на территории региона

Минцифры Дагестана отметило, что ограничение создает неудобства для местных жителей и туристов

Предыстория. 8 марта в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов заблокировали мессенджер Telegram. Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов назвал введенное ограничение вопросом информационной безопасности и вынужденной мерой.

10 марта Минцифры Дагестана обратилось к федеральным органам власти с просьбой пересмотреть решение о блокировке Telegram на территории региона. В ведомстве считают, что общественно-политическая ситуация в республике была и остается стабильной, поэтому необходимости в ограничении работы популярной платформы для общения нет.

«Многие пользователи вынуждены прибегать к использованию VPN-сервисов для доступа к мессенджеру, что повышает риски, связанные с утечкой личных данных и нарушением конфиденциальности», — считают в министерстве.