Власти Дагестана попросили разблокировать Telegram на территории региона

Дагестан

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Минцифры Дагестана отметило, что ограничение создает неудобства для местных жителей и туристов

Предыстория. 8 марта в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов заблокировали мессенджер Telegram. Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов назвал введенное ограничение вопросом информационной безопасности и вынужденной мерой.

10 марта Минцифры Дагестана обратилось к федеральным органам власти с просьбой пересмотреть решение о блокировке Telegram на территории региона. В ведомстве считают, что общественно-политическая ситуация в республике была и остается стабильной, поэтому необходимости в ограничении работы популярной платформы для общения нет.

«Многие пользователи вынуждены прибегать к использованию VPN-сервисов для доступа к мессенджеру, что повышает риски, связанные с утечкой личных данных и нарушением конфиденциальности», — считают в министерстве.

«Суверенный российский интернет пока невозможен»:

Глава ведомства Юрий Гамзатов отметил, что Дагестан ежегодно посещают большое количество туристов, а блокировка Telegram создает неудобства как для местных жителей, так и для отдыхающих.

«Надеемся, что федеральные органы власти найдут решение, которое позволит минимизировать негативные последствия блокировки и смогут найти баланс между обеспечением безопасности и соблюдением прав граждан на свободное общение», — подытожил Гамзатов.

Напомним, проблемы с доступом к сервису наблюдаются давно. В декабре 2024 года Роскомнадзор отключил внешний интернет в Дагестане, Ингушетии и Чечне почти на два дня. Это назвали плановыми учениями на случай отсоединения от глобальной сети.

Как писали Юга.ру, с августа 2024 года власти РФ начали замедление видеохостинга YouTube.

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