В десяти санаториях Сочи увеличилась скорость интернета

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

За последние полгода выросло покрытие и скорость 4G в крупнейших здравницах Сочи

Цифровая экосистема МТС обновила и ускорила сеть на территории крупнейших санаториев Сочи. В марте на улице Виноградной установили новые объекты связи.

Ранее провайдер увеличил скорость интернета в гостиницах и санаториях Лоо и федеральной территории Сириус. Проект по улучшению связи охватил не только здания здравниц, но десятки гектаров прогулочных зон. Скорости 4G выросли и в прибрежной зоне, и на пляжах оздоровительных учреждений.

В Краснодарском крае построили цифровую радиосеть для спасателей:

«Развитие сети в Сочи — один из самых сложных проектов. Город настолько стремительно застраивается и меняет свой облик, что планирование и развитие сети требует постоянного обновления. Именно поэтому даже в центральной части Большого Сочи необходимы постоянные корректировки и дополнительные работы на сети, чтобы абоненты имели стабильный доступ к цифровым сервисам высокого качества», — рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Как писали Юга.ру, более 255 тыс. жителей Кубани и Адыгеи смогут подключить гигабитный интернет.

Интернет Курорты и туризм Мобильная связь МТС отдых Связь Сириус Сочи

Новости

В Краснодарском крае дельфины начали выбрасываться на берег. За три месяца нашли более 130 мертвых особей
Власти Дагестана попросили разблокировать Telegram на территории региона
В Краснодаре не нашли подрядчика, который отремонтирует Западный обход. Цена контракта — 2,6 млрд рублей
В Краснодаре покажут киноверсию спектакля Константина Хабенского «Жил. Был. Дом.»
Мышиная резня. Вышел первый трейлер слэшера «Микки Монстр»
«Между авторским кино и крупными блокбастерами». Краснодарцев приглашают на лекцию о режиссере «Дюны»

Лента новостей

СМИ: Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
Вчера, 19:55
СМИ: Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
Ее обвиняют в мошенничестве и подлоге
Бобры-электрики, святой борщ и 1000 рублей за флирт
5 марта, 15:45
Бобры-электрики, святой борщ и 1000 рублей за флирт
Операторы краснодарского колл-центра вспоминают смешное из своих будней
«Птичьи данные ужасают». В Анапе спасти от мазута удалось только 21% найденных птиц
Вчера, 13:32
«Птичьи данные ужасают». В Анапе спасти от мазута удалось только 21% найденных птиц

Реклама на сайте