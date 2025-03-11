В десяти санаториях Сочи увеличилась скорость интернета

За последние полгода выросло покрытие и скорость 4G в крупнейших здравницах Сочи

Цифровая экосистема МТС обновила и ускорила сеть на территории крупнейших санаториев Сочи. В марте на улице Виноградной установили новые объекты связи.



Ранее провайдер увеличил скорость интернета в гостиницах и санаториях Лоо и федеральной территории Сириус. Проект по улучшению связи охватил не только здания здравниц, но десятки гектаров прогулочных зон. Скорости 4G выросли и в прибрежной зоне, и на пляжах оздоровительных учреждений.

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«Развитие сети в Сочи — один из самых сложных проектов. Город настолько стремительно застраивается и меняет свой облик, что планирование и развитие сети требует постоянного обновления. Именно поэтому даже в центральной части Большого Сочи необходимы постоянные корректировки и дополнительные работы на сети, чтобы абоненты имели стабильный доступ к цифровым сервисам высокого качества», — рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.