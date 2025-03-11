В десяти санаториях Сочи увеличилась скорость интернета
За последние полгода выросло покрытие и скорость 4G в крупнейших здравницах Сочи
Цифровая экосистема МТС обновила и ускорила сеть на территории крупнейших санаториев Сочи. В марте на улице Виноградной установили новые объекты связи.
Ранее провайдер увеличил скорость интернета в гостиницах и санаториях Лоо и федеральной территории Сириус. Проект по улучшению связи охватил не только здания здравниц, но десятки гектаров прогулочных зон. Скорости 4G выросли и в прибрежной зоне, и на пляжах оздоровительных учреждений.
В Краснодарском крае построили цифровую радиосеть для спасателей:
«Развитие сети в Сочи — один из самых сложных проектов. Город настолько стремительно застраивается и меняет свой облик, что планирование и развитие сети требует постоянного обновления. Именно поэтому даже в центральной части Большого Сочи необходимы постоянные корректировки и дополнительные работы на сети, чтобы абоненты имели стабильный доступ к цифровым сервисам высокого качества», — рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Как писали Юга.ру, более 255 тыс. жителей Кубани и Адыгеи смогут подключить гигабитный интернет.