Четыре региона СКФО замкнули рейтинг по уровню безработицы. Кубань оказалась на 27 месте

Эксперты составили рейтинг российских регионов по безработице в 2024 году. В среднем по стране показатель составил 2,3%

10 марта «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по уровню безработицы в 2024 году. Наименьшую безработицу зафиксировали в Москве, Амурской области и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.



Четыре региона СКФО замкнули рейтинг субъектов РФ по уровню безработицы. Ингушетия заняла 85 место. Уровень безработицы в республике составил 25,5%. Дагестан оказался на 84 месте (11,5%), Чечня и Северная Осетия — на 83 и на 82 местах (7,5% и 7,4% соответственно).

По данным экспертов, в 2024 году Краснодарский край занял 27 строчку с уровнем безработицы в 1,9%. Республика Адыгея оказалась на 41 позиции (2,1%), Ростовская область — на 54 (2,3%), Крым — на 63 (2,6%), а Ставропольский край — на 71 (3,4%).



В среднем по России уровень безработицы составил 2,3%. В третьем квартале 2024 года поиск работы у граждан занял около 5 месяцев.

Рейтинг подготовил центр экономических исследований «РИА Рейтинг», используя данные официальной статистики. Уровень безработицы определили как отношение численности нетрудоустроенных граждан к рабочим от 15 лет и старше.



При равных значениях уровня безработицы более высокое место занял регион, в котором нужно меньше времени для поиска работы.