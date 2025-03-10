Жители почти 50 домов останутся без света в Краснодаре. Больше всего отключений на улице Ставропольской и Седина

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жителей Краснодара предупредили об очередном отключении электричеств. Где не будет ресурса?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 10 марта отключат электричество.

В центре Краснодаре одну из улиц затопило кипятком:

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Ставропольская, 105, 107, 107/1, 107/2, 109/2, 109/3, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 123/2;
  • Седина, 58, 58/1, 58/а, 62, 110, 111, 117, 128;
  • Селезнева, 70, 72, 76, 76/а, 89;
  • Обрезная, 57, 72/б, 80;
  • Янковского, 15, 30;
  • Воровского, 79, 78;
  • Брюсова, 80;
  • Кубанонабережная, 37;
  • Ялтинская, 33;
  • 2-я Пятилетка, 24;
  • Таманская, 174;
  • Ростовское шоссе, 47;
  • Пионовая, 182;
  • Раздельная, 45;
  • Шевкунова, 12;
  • 3-я Трудовая, 50;
  • Грушовая, 683;
  • Красная, 60;
  • Леваневского, 15;
  • Гимназическая, 97;
  • Полевой проезд, 16.

Также, по данным ЕДДС, 10 марта с 9:00 до 17:00 без электричества останутся почти 30 улиц в хуторе Октябрьском.

Напомним, что в Краснодаре свет будут «планово» отключать весь март.

Как писали Юга.ру, из-за коммунальной аварии под Ростовом-на-Дону образовалась ледяная гора высотой с многоэтажку.

ЖКХ Краснодар общество Энергетика

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