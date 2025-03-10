Жители почти 50 домов останутся без света в Краснодаре. Больше всего отключений на улице Ставропольской и Седина
Жителей Краснодара предупредили об очередном отключении электричеств. Где не будет ресурса?
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 10 марта отключат электричество.
В центре Краснодаре одну из улиц затопило кипятком:
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Ставропольская, 105, 107, 107/1, 107/2, 109/2, 109/3, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 123/2;
- Седина, 58, 58/1, 58/а, 62, 110, 111, 117, 128;
- Селезнева, 70, 72, 76, 76/а, 89;
- Обрезная, 57, 72/б, 80;
- Янковского, 15, 30;
- Воровского, 79, 78;
- Брюсова, 80;
- Кубанонабережная, 37;
- Ялтинская, 33;
- 2-я Пятилетка, 24;
- Таманская, 174;
- Ростовское шоссе, 47;
- Пионовая, 182;
- Раздельная, 45;
- Шевкунова, 12;
- 3-я Трудовая, 50;
- Грушовая, 683;
- Красная, 60;
- Леваневского, 15;
- Гимназическая, 97;
- Полевой проезд, 16.
Также, по данным ЕДДС, 10 марта с 9:00 до 17:00 без электричества останутся почти 30 улиц в хуторе Октябрьском.
Напомним, что в Краснодаре свет будут «планово» отключать весь март.
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