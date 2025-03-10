Жители почти 50 домов останутся без света в Краснодаре. Больше всего отключений на улице Ставропольской и Седина

Жителей Краснодара предупредили об очередном отключении электричеств. Где не будет ресурса?

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Ставропольская, 105, 107, 107/1, 107/2, 109/2, 109/3, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 123/2;

Седина, 58, 58/1, 58/а, 62, 110, 111, 117, 128;

Селезнева, 70, 72, 76, 76/а, 89;

Обрезная, 57, 72/б, 80;

Янковского, 15, 30;

Воровского, 79, 78;

Брюсова, 80;

Кубанонабережная, 37;

Ялтинская, 33;

2-я Пятилетка, 24;

Таманская, 174;

Ростовское шоссе, 47;

Пионовая, 182;

Раздельная, 45;

Шевкунова, 12;

3-я Трудовая, 50;

Грушовая, 683;

Красная, 60;

Леваневского, 15;

Гимназическая, 97;

Полевой проезд, 16.

Также, по данным ЕДДС, 10 марта с 9:00 до 17:00 без электричества останутся почти 30 улиц в хуторе Октябрьском.



Напомним, что в Краснодаре свет будут «планово» отключать весь март.