Туман, ветер и тепло. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале рабочей недели
Краевой Гидрометцентр поделился прогнозом погоды на 10-11 марта
Краснодарский гидрометцентр рассказал о погоде 10-11 марта. Синоптики прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается.
Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днем 15-20 °С. В горах ночью +2…-3 °С, днем 6-11 °С.
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На Азовском побережье днем 6-11 °С. На Черноморском побережье тоже небольшая облачность и без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, днем 12-17 °С.
Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Краснодарском крае не потеплеет до конца марта.
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