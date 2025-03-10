Туман, ветер и тепло. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Краснодарский край

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  • © фото Андрея Малёваного
    © фото Андрея Малёваного

Краевой Гидрометцентр поделился прогнозом погоды на 10-11 марта

Краснодарский гидрометцентр рассказал о погоде 10-11 марта. Синоптики прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается.

Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днем 15-20 °С. В горах ночью +2…-3 °С, днем 6-11 °С.

Свободу пальмам!:

На Азовском побережье днем 6-11 °С. На Черноморском побережье тоже небольшая облачность и без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, днем 12-17 °С.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Краснодарском крае не потеплеет до конца марта.

Как писали Юга.ру, март будет месяцем магнитных бурь. «Штормы» ожидаются с 11 по 15, а также 27 и 28 марта.

Анапа Геленджик Краснодар Новороссийск Погода Сочи

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