Туман, ветер и тепло. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Краснодарский гидрометцентр рассказал о погоде 10-11 марта. Синоптики прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается.

На Азовском побережье днем 6-11 °С. На Черноморском побережье тоже небольшая облачность и без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, днем 12-17 °С.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Краснодарском крае не потеплеет до конца марта.