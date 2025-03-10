В краснодарском музее состоится фортепианный концерт Ильи Полякова
В программу войдут авторские фортепианные произведения в сопровождении монологов (6+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 6 апреля фортепианный концерт Ильи Полякова.
Пианист и композитор регулярно выступает как музыкант и актер театра в России и за рубежом. В программу войдут авторские фортепианные произведения в сопровождении монологов, раскрывающих смысл каждого из них.
Фильмы, выставка, лекция о кино:
«Приготовьтесь к мощной динамике и прямолинейной подаче утонченных эмоций. Умелая работа с тишиной и прозрачностью звукового пространства создаст уникальную атмосферу. Это музыка, которую нужно почувствовать», — приглашают организаторы.
Концерт пройдет в здании музея на улице Красной, 15. Начало в 19:00. Билеты стоят 1200 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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