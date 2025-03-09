Вильфанд рассказал, когда в Краснодарский край придет полноценная весна

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодарском крае в начале новой недели ожидается потепление

8 марта ТАСС сообщило, что на юге РФ ожидается резкое повышение температуры. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к среде, 12 марта, дневные показатели могут достичь 20-24 °С.

«Антициклональный режим погоды приводит к тому, что солнечные лучи более насыщены энергией. Поэтому начинается интенсивное прогревание воздуха, во вторник ожидается 17-19 °С, а в среду и четверг — уже 20-24 °С. Тут уже не весенний, а уже такой летний период начинается», —сказал он.

Март будет месяцем магнитных бурь:

Даже ночью, при отсутствии облаков, температура будет около 8-10 °С. Однако в дальнейшем не исключено понижение температуры воздуха.

Как писали Юга.ру, защитные купола начали снимать с экзотических деревьев из-за теплой погоды в парке «Краснодар».

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Вильфанд рассказал, когда в Краснодарский край придет полноценная весна
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