Вильфанд рассказал, когда в Краснодарский край придет полноценная весна

8 марта ТАСС сообщило, что на юге РФ ожидается резкое повышение температуры. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к среде, 12 марта, дневные показатели могут достичь 20-24 °С.

«Антициклональный режим погоды приводит к тому, что солнечные лучи более насыщены энергией. Поэтому начинается интенсивное прогревание воздуха, во вторник ожидается 17-19 °С, а в среду и четверг — уже 20-24 °С. Тут уже не весенний, а уже такой летний период начинается», —сказал он.