Вильфанд рассказал, когда в Краснодарский край придет полноценная весна
В Краснодарском крае в начале новой недели ожидается потепление
8 марта ТАСС сообщило, что на юге РФ ожидается резкое повышение температуры. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, к среде, 12 марта, дневные показатели могут достичь 20-24 °С.
«Антициклональный режим погоды приводит к тому, что солнечные лучи более насыщены энергией. Поэтому начинается интенсивное прогревание воздуха, во вторник ожидается 17-19 °С, а в среду и четверг — уже 20-24 °С. Тут уже не весенний, а уже такой летний период начинается», —сказал он.
Март будет месяцем магнитных бурь:
Даже ночью, при отсутствии облаков, температура будет около 8-10 °С. Однако в дальнейшем не исключено понижение температуры воздуха.
Как писали Юга.ру, защитные купола начали снимать с экзотических деревьев из-за теплой погоды в парке «Краснодар».