Март будет месяцем магнитных бурь. В какие дни Землю накроет сильный «шторм»?

На протяжении марта планету могут накрывать геомагнитные бури, вызванные мощными вспышками на Солнце

8 марта в течение дня магнитное поле Земли будет постепенно усиливаться. Вероятность возникновения геомагнитного шторма составляет 45%. К вечеру активность достигнет индекса G3.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупредила о предстоящих магнитных колебаниях.

9 марта магнитное поле Земли будет нестабильным, индекс активности достигнет G4. Этот показатель соответствует сильной буре, способной повлиять на работу спутниковых систем, электроприборов и самочувствие метеозависимых людей.

Космические штормы будут наблюдаться на протяжении всего месяца. По прогнозам ученых, с 11 по 15 марта магнитосфера Земли с большой долей вероятности будет находиться в возбужденном состоянии. Ожидаются магнитные бури средней и сильной активности.

Затем сильный геомагнитный шторм может накрыть Землю на несколько часов 27 и 28 марта.