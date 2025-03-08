Март будет месяцем магнитных бурь. В какие дни Землю накроет сильный «шторм»?

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  • © Фото cookie_studio, сайт freepik.com
    © Фото cookie_studio, сайт freepik.com

На протяжении марта планету могут накрывать геомагнитные бури, вызванные мощными вспышками на Солнце

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупредила о предстоящих магнитных колебаниях. 

8 марта в течение дня магнитное поле Земли будет постепенно усиливаться. Вероятность возникновения геомагнитного шторма составляет 45%. К вечеру активность достигнет индекса G3.

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9 марта магнитное поле Земли будет нестабильным, индекс активности достигнет G4. Этот показатель соответствует сильной буре, способной повлиять на работу спутниковых систем, электроприборов и самочувствие метеозависимых людей.

Космические штормы будут наблюдаться на протяжении всего месяца. По прогнозам ученых, с 11 по 15 марта магнитосфера Земли с большой долей вероятности будет находиться в возбужденном состоянии. Ожидаются магнитные бури средней и сильной активности.

Затем сильный геомагнитный шторм может накрыть Землю на несколько часов 27 и 28 марта.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru

Всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые, G5 — экстремально сильные.

Магнитные бури способны влиять на самочувствие. В группу риска, в первую очередь, входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертоники.

Как писали Юга.ру, 8 марта жители Краснодара смогут наблюдать Меркурий.

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Март будет месяцем магнитных бурь. В какие дни Землю накроет сильный «шторм»?
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