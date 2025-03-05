8 марта жители Краснодара смогут наблюдать Меркурий

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Эксперт рассказал, какие условия нужны, чтобы увидеть планету

8 марта наступит лучшее время для наблюдения за Меркурием. Планета будет максимально далеко от Солнца.

Юга.ру узнали у основателя краснодарского астроклуба «Вега» Андрея Коршикова, можно ли будет увидеть Меркурий в Краснодаре без специального оборудования.

В небе над Кубанью заметили световые столбы:

«Лучшие условия для него будут 8 марта, когда Меркурий отдалится на максимальное расстояние от Солнца. Но нужен будет открытый горизонт на западе, чтобы дома и деревья не мешали наблюдению», — рассказал Коршиков.

Наблюдать Меркурий следует после заката до 14 марта включительно.

Напомним, 28 февраля начался парад планет. После захода солнца Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс выстраиваются в одну линию на небосводе. Однако в Краснодаре без специального оборудования можно увилеть только Марс, Юпитер, Венеру и Меркурий.

Ранее космонавт Иван Вагнер поделился кадрами парада планет, которые ему удалось сделать с борта МКС. 

Как писали Юга.ру, жители Сочи заметили в небе спутники Starlink Илона Маска.

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