Чемпионат по фриски и Кубок России по сноуборду: New Star Camp представил программу фестиваля в горах Сочи
С 24 по 30 марта на горном курорте «Роза Хутор» пройдет спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp
Спортивная программа New Star Camp стартует 24 марта с двухдневного финала Альфа-Банк Кубка России по сноуборду в дисциплине Big Air. 25-27 марта пройдет чемпионат России по фристайлу, а 28 марта — соревнования New Star Invitational по сноуборду и лыжам с призовым фондом в 1 млн рублей.
Также 28 марта на высоте 1170 во второй раз состоится контест Билайн Night Jam. Судьей и ведущим выступит сноубордист Денис Бонус. Соревнования пройдут на джиббинг-споте, который построят специально к фестивалю. В дни без контестов здесь пройдут мастер-классы и шоу кейсы от New Star Athlets Club.
Стендап, горнолыжные заезды, экскурсии:
Спортсмены-любители встретятся 25 марта на контесте Яндекс Браузера Upshift Jump на квотерпайпе. В течение недели каждый попытается побить рекорд. В этот же день в программе любительский контест Winline Straight Rail для желающих сноубордистов и лыжников в дисциплине джиббинг. Турнир пройдет в формате джем-сессии на высоте 1600 метров на рейле в 54 метра.
26 марта все желающие смогут поучаствовать в джиб контесте Алиса Smart Battle на специальной фигуре в виде Яндекс станции. Задача участников — показать креативные и сложные трюки. В этот же день райдеры от 8 до 14 лет покажут свои навыки в детских соревнованиях.
27 марта сноубордисты смогут поучаствовать в турнире «Накл Сакс». Контест пройдет в новом формате соревнований Knuckle Huck с демонстрацией трюков при прыжках.
28 марта состоится открытый турнир для сноубордистов Alfa Volcom Jam на специальной фигуре от Альфа-Банка. 29 марта профессионалов и любителей ждет контест RONIN DAY с джем сессией на фигурах в японском стиле. А 30 марта — Rich Fun Jam, где состоятся соревнования на фигуре.
Начинающие атлеты смогут пройти отбор на ежедневных соревнованиях. Для них построят специальный парк на высоте 1600. Там появятся зона регистрации и лаунж-зона с едой и напитками.
Билеты можно приобрести здесь.
Как писали Юга.ру, на фестивале New Star Camp в горах Сочи выступят больше 70 артистов.