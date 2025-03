Чемпионат по фриски и Кубок России по сноуборду: New Star Camp представил программу фестиваля в горах Сочи

С 24 по 30 марта на горном курорте «Роза Хутор» пройдет спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp

Спортивная программа New Star Camp стартует 24 марта с двухдневного финала Альфа-Банк Кубка России по сноуборду в дисциплине Big Air. 25-27 марта пройдет чемпионат России по фристайлу, а 28 марта — соревнования New Star Invitational по сноуборду и лыжам с призовым фондом в 1 млн рублей.



Также 28 марта на высоте 1170 во второй раз состоится контест Билайн Night Jam. Судьей и ведущим выступит сноубордист Денис Бонус. Соревнования пройдут на джиббинг-споте, который построят специально к фестивалю. В дни без контестов здесь пройдут мастер-классы и шоу кейсы от New Star Athlets Club.