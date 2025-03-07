Чемпионат по фриски и Кубок России по сноуборду: New Star Camp представил программу фестиваля в горах Сочи

Спортивная программа New Star Camp стартует 24 марта с двухдневного финала Альфа-Банк Кубка России по сноуборду в дисциплине Big Air. 25-27 марта пройдет чемпионат России по фристайлу, а 28 марта — соревнования New Star Invitational по сноуборду и лыжам с призовым фондом в 1 млн рублей. Также 28 марта на высоте 1170 во второй раз состоится контест Билайн Night Jam. Судьей и ведущим выступит сноубордист Денис Бонус. Соревнования пройдут на джиббинг-споте, который построят специально к фестивалю. В дни без контестов здесь пройдут мастер-классы и шоу кейсы от New Star Athlets Club.

Спортсмены-любители встретятся 25 марта на контесте Яндекс Браузера Upshift Jump на квотерпайпе. В течение недели каждый попытается побить рекорд. В этот же день в программе любительский контест Winline Straight Rail для желающих сноубордистов и лыжников в дисциплине джиббинг. Турнир пройдет в формате джем-сессии на высоте 1600 метров на рейле в 54 метра.

26 марта все желающие смогут поучаствовать в джиб контесте Алиса Smart Battle на специальной фигуре в виде Яндекс станции. Задача участников — показать креативные и сложные трюки. В этот же день райдеры от 8 до 14 лет покажут свои навыки в детских соревнованиях.