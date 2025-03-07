В Краснодарском крае 8 марта потеплеет до 18 °С. Делимся прогнозом погоды в выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани 8-9 марта будет тепло и солнечно, однако в Новороссийске ожидается сильный ветер

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 8-9 марта осадков не будет. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, однако днем в воскресенье, 9 марта, порывы могут достигать 12-14 м/с. 

Температура воздуха ночью 8 марта — от −3 °С до 2 °С, а 9 марта — от −1 °С до 4 °С. Днем в выходные потеплеет до 13-18 °С. В горах ночью — от −6 °С до −1 °С, днем — 5-10 °С.

Теплый апрель и много дождей:

На Черноморском побережье будет небольшая облачность, но без осадков. Днем 8 марта в районе Новороссийска ветер усилится до 15-20 м/с, а 9 марта — до 19-24 м/с. Температура воздуха ночью — 2-7 °С, днем — 13-18 °С.

В Краснодаре в выходные осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью — 3-5 °С, днем воздух прогреется до 17 °С.

Как писали Юга.ру, 8 марта жители Краснодара смогут наблюдать Меркурий.

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