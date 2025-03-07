В Краснодарском крае 8 марта потеплеет до 18 °С. Делимся прогнозом погоды в выходные

На Кубани 8-9 марта будет тепло и солнечно, однако в Новороссийске ожидается сильный ветер

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 8-9 марта осадков не будет. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, однако днем в воскресенье, 9 марта, порывы могут достигать 12-14 м/с.



Температура воздуха ночью 8 марта — от −3 °С до 2 °С, а 9 марта — от −1 °С до 4 °С. Днем в выходные потеплеет до 13-18 °С. В горах ночью — от −6 °С до −1 °С, днем — 5-10 °С.

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На Черноморском побережье будет небольшая облачность, но без осадков. Днем 8 марта в районе Новороссийска ветер усилится до 15-20 м/с, а 9 марта — до 19-24 м/с. Температура воздуха ночью — 2-7 °С, днем — 13-18 °С.



В Краснодаре в выходные осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью — 3-5 °С, днем воздух прогреется до 17 °С.