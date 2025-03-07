Свободу пальмам! В парке «Краснодар» с теплолюбивых деревьев снимают зимние «скафандры»

Защитные купола начали снимать с экзотических деревьев из-за теплой погоды

6 марта телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что с пальм трахикарпус форчуна, которые находятся за стадионом «Краснодар», начали снимать зимнее утепление.



В посте говорится, что именно эти пальмы освобождают от «скафандров» в первую очередь. Они меньше других видов боятся холодов. По данным «Яндекс.Погоды» в Краснодаре 7 марта днем потеплело до +18 °С.

Зимняя сказка в середине февраля: Делимся фотографиями заснеженного парка «Краснодар»

Теплолюбивые деревья в парке «Краснодар» укрывают от холодов специальными конструкциями, похожими на скафандры или тубусы. Это происходит каждый год с наступлением холодов в ноябре–декабре. Так для деревьев сохраняют привычный микроклимат.



Под куполами деревья выглядят футуристично, особенно с вечерней подсветкой.

© Фото Марии Журавлевой

© Фото Марии Журавлевой

© Фото Марии Журавлевой