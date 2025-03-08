В Ростове-на-Дону будут собирать российские ноутбуки. Когда ждать первую технику?

Завод «Бештау» в Ростове-на-Дону планирует начать выпускать отечественные ноутбуки в конце 2025 года

7 марта портал 161.ru сообщил, что завод «Бештау» запустил первую очередь предприятия по производству ноутбуков. На ней будут делать до 500 тыс. единиц компонентов для компьютерной и бытовой техники.

Вторую очередь планируют открыть до конца 2025 года. На ней уже будут производить непосредственно ноутбуки. В настоящее время их собирают на мощностях компании в Ессентуках.