В Ростове-на-Дону будут собирать российские ноутбуки. Когда ждать первую технику?
Завод «Бештау» в Ростове-на-Дону планирует начать выпускать отечественные ноутбуки в конце 2025 года
7 марта портал 161.ru сообщил, что завод «Бештау» запустил первую очередь предприятия по производству ноутбуков. На ней будут делать до 500 тыс. единиц компонентов для компьютерной и бытовой техники.
Вторую очередь планируют открыть до конца 2025 года. На ней уже будут производить непосредственно ноутбуки. В настоящее время их собирают на мощностях компании в Ессентуках.
Искусственный интеллект предупреждает:
Общая площадь предприятия должна составить 9 тыс. кв. метров. Всего будет три этапа строительства. Вторая очередь будет самой большой. Третья — предварительно 1,7 тыс. кв. метров.
Полностью завершить строительство завода «Бештау» в Ростов-на-Дону планируют в 2028 году.
Информация о том, что в Ростове-на-Дону будут собирать ноутбуки, появилась в ноябре 2023 года. Объем инвестиций оценивался в 8 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, ставропольские ученые создали моющее средство из отходов молочного производства.