В Ростове-на-Дону будут собирать российские ноутбуки. Когда ждать первую технику?

Ростовская область

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  • © Фото senivpetro, ru.freepik.com
    © Фото senivpetro, ru.freepik.com

Завод «Бештау» в Ростове-на-Дону планирует начать выпускать отечественные ноутбуки в конце 2025 года

7 марта портал 161.ru сообщил, что завод «Бештау» запустил первую очередь предприятия по производству ноутбуков. На ней будут делать до 500 тыс. единиц компонентов для компьютерной и бытовой техники.

Вторую очередь планируют открыть до конца 2025 года. На ней уже будут производить непосредственно ноутбуки. В настоящее время их собирают на мощностях компании в Ессентуках.

Искусственный интеллект предупреждает:

Общая площадь предприятия должна составить 9 тыс. кв. метров. Всего будет три этапа строительства. Вторая очередь будет самой большой. Третья — предварительно 1,7 тыс. кв. метров.

Полностью завершить строительство завода «Бештау» в Ростов-на-Дону планируют в 2028 году.

Информация о том, что в Ростове-на-Дону будут собирать ноутбуки, появилась в ноябре 2023 года. Объем инвестиций оценивался в 8 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, ставропольские ученые создали моющее средство из отходов молочного производства.

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В Ростове-на-Дону будут собирать российские ноутбуки. Когда ждать первую технику?
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