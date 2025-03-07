В Ростове-на-Дону 9 мая может пройти «Бессмертный полк». Его не проводили два года «по соображениям безопасности»

6 марта издание Donday со ссылкой на координатора Всероссийского движения «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрея Кудрякова сообщило , что в донской столице 9 мая пройдет традиционное шествие. Колонны людей с портретами фронтовиков пройдут с площади Карла Маркса, затем по Театральной площади и до Большой Садовой. Участники остановятся на проспекте Соколова.

«Штаб «Бессмертного полка» и сотни добровольцев уже готовят форму, накидки и транспаранты. Акция также пройдет в иных форматах увековечивания памяти. Как и в прошлые годы, на домах будут размещаться баннеры с портретами защитников Отечества. Также в День Победы состоятся авто- и мотопробеги к местам братских могил», — рассказал Андрей Кудряков.

В Ростове-на-Дону «Бессмертный полк» не проводили два года «по соображениям безопасности». В этом году его решили возобновить в традиционном формате.



Отметим, что в Ростовской продолжаются регулярные атаки БПЛА. По данным правительства региона, в результате их нападения 4 марта возгорание возникло в Чертковском районе. 3 марта атаку беспилотников отразили в Красносулинском районе, а 1 марта — в Новошахтинске. 15 февраля из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова пробилась кровля частного дома.



Также в конце ноября 2024 года в Каменск-Шахтинске после атаки беспилотников произошел повторный пожар на нефтебазе. В августе она горела 12 дней. Помимо этого, 18 августа дроны атаковали нефтебазу в Пролетарске. Возгорание потушили только 2 сентября.