В Краснодаре 8 марта состоится женский забег в юбках

Краснодарский край

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  • Кадр из видео Beauty run 2024 © Скриншот видео с сайта reg.russiarunning.com
    Кадр из видео Beauty run 2024 © Скриншот видео с сайта reg.russiarunning.com

Участницы мероприятия будут преодолевать дистанцию в 1 и 2 км

Компания «Высшая лига» анонсировала на 8 марта забег Beauty run в честь Международного женского дня. Участниц мероприятия приглашают преодолеть дистанцию в 1 и 2 км.

«Мы создали это мероприятие, чтобы каждая из вас могла почувствовать себя уверенно и комфортно, независимо от уровня подготовки. Главное — это хорошее настроение и радость общения с единомышленницами. Этот забег под силу каждой», — рассказали организаторы.

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Каждая участница получит стартовый пакет с яркой юбкой-пачкой и именным номером. Также запланирована развлекательная программа со спортивными активностями и конкурсами.

Участие в забеге платное. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Кисловодске 1 марта открылся сезон бесплатных занятий боулспортом.

8 марта Краснодар Марафон отдых Праздники Развлечения Спорт

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