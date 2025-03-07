В Краснодаре 8 марта состоится женский забег в юбках

Участницы мероприятия будут преодолевать дистанцию в 1 и 2 км

Компания «Высшая лига» анонсировала на 8 марта забег Beauty run в честь Международного женского дня. Участниц мероприятия приглашают преодолеть дистанцию в 1 и 2 км.

«Мы создали это мероприятие, чтобы каждая из вас могла почувствовать себя уверенно и комфортно, независимо от уровня подготовки. Главное — это хорошее настроение и радость общения с единомышленницами. Этот забег под силу каждой», — рассказали организаторы.