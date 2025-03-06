В парке «Краснодар» пройдет трансляция матча «быков» против «Пари НН»
Это будет первый выездной матч краснодарской команды после зимних каникул
Пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что 7 марта команда встретится с «Пари НН» в Нижнем Новгороде. Трансляция матча начнется в 18:00 в амфитеатре парка «Краснодар». Вход свободный.
По данным ЦГМС, завтра в Краснодаре воздух прогреется до 17 °C, однако к вечеру столбик термометра опустится до 5 °C.
Читайте также:
Это будет второй матч быков после зимних каникул. На прошлой неделе возобновился чемпионат Российской футбольной премьер-лиги. ФК «Краснодар» 1 марта принял на своей арене «Крылья Советов» из Самары и сыграл с ними вничью — 1:1.
11 марта «быки» встретятся в Краснодаре с «Ахматом», а 16 марта проведут выездной матч с «Ростовом».
Напомним, что перед зимней паузой в турнирной таблице РПЛ лидировал ФК «Краснодар». У команды было 39 очков, столько же у «Зенита». Однако «быки» опередили петербургскую команду за счет победы в личной встрече в первом круге.
Сейчас «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, а ФК «Краснодар» занимает третье место. Его опередил «Спартак», выиграв у «Оренбурга» в Москве со счетом 2:0. У всех трех команд по 40 очков.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара отремонтируют дворец спорта «Олимп» и благоустроят сквер возле здания.