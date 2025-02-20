В Кисловодске 1 марта откроется сезон бесплатных занятий боулспортом

Ставропольский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Обучиться спорту можно будет на Старом озере

18 февраля мэр Кисловодска Владимир Моисеев сообщил, что 1 марта в городе стартует сезон боулспорта. Горожан ждут тренировки, мастер-классы и турниры.

Встречи будут проходить по понедельникам и средам в 15:00, по пятницам в 16:00. Обучиться спорту можно на Старом озере.

10 км вдоль рек:

«Для удобства создали специальную группу, где вы найдете анонсы мероприятий, расписание тренировок, важные новости и сможете обсудить игру с единомышленниками», — добавил Моисеев.

Песчаные площадки для игр в боулспорт оборудовали на Старом озере в Кисловодске весной 2024 года.

Боулспорт — общее название, объединяющее петанк, бочче-раффа и бочче-воло. В 2003 году минспорта РФ признало сначало петанк. В 2018 году все три направления объединили в один вид, который в 2019 году получил название боулспорт.

Правила игры имеют сходство с керлингом. Команды по очереди бросают металлические или пластиковые шары, стараясь положить его рядом с мишенью.

Как писали Юга.ру, жители Кисловодска выступили против строительства города-спутника около курорта.

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В Кисловодске 1 марта откроется сезон бесплатных занятий боулспортом
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