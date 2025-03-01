ФК «Краснодар» свёл вничью первый матч в 2025 году
В первом официальном матче после зимней паузы футбольные клубы «Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью ‒ 1:1.
На этой неделе после зимнего перерыва возобновился чемпионат Российской футбольной премьер-лиги. ФК «Краснодар» принимал на своей арене «Крылья Советов» из Самары и сыграл с ними вничью, 1:1.
Счет в матче незадолго до перерыва, на 41-й минуте, открыл полузащитник самарцев Иван Олейников с паса Ивана Сергеева. Краснодарцы отыгрались вскоре после начала второго тайма ‒ на 48-й минуте Виктор Са замкнул прострел Жоау Батчи с правого фланга.
В середине второго тайма получил травму главный распасовщик «быков» Эдуард Сперцян, которому пришлось покинуть поле на медицинском электрокаре. Вместо него вышел Александр Черников, который забил гол на 88-й минуте после скидки Джона Кордобы. Однако после видеопросмотра судьи зафиксировали у Кордобы офсайд и отменили взятие ворот.
«Зенит», с которым «Краснодар» перед 19-м туром делил первое место в турнирной таблице, сегодня также сыграл вничью ‒ 0:0 в Санкт-Петербурге с ЦСКА. У обоих лидеров теперь по 40 очков, и завтра их может догнать «Спартак» ‒ если выиграет у «Оренбурга» в Москве.
Ранее на этой неделе стало известно, сколько денег необходимо, чтобы начать капитальный ремонт спорткомплекса "Олимп".