ФК «Краснодар» свёл вничью первый матч в 2025 году

В первом официальном матче после зимней паузы футбольные клубы «Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью ‒ 1:1.

На этой неделе после зимнего перерыва возобновился чемпионат Российской футбольной премьер-лиги. ФК «Краснодар» принимал на своей арене «Крылья Советов» из Самары и сыграл с ними вничью, 1:1.

Счет в матче незадолго до перерыва, на 41-й минуте, открыл полузащитник самарцев Иван Олейников с паса Ивана Сергеева. Краснодарцы отыгрались вскоре после начала второго тайма ‒ на 48-й минуте Виктор Са замкнул прострел Жоау Батчи с правого фланга.