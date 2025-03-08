Российские школьники смогут ездить в поездах за полцены круглый год. Узнали условия и исключения

4 марта глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому дети от 10 до 18 лет получат круглогодичную скидку в 50% на проезд в поездах дальнего следования по стране.

Раньше билет за полцены можно было приобрести лишь в период летних каникул (с 1 июня по 31 августа) и только до 17 лет. Для этого необходима справка из школы, вуза или суза о том, что ребенок обучается очно. Теперь даже справки будут не нужны, только свидетельство о рождении или паспорт.