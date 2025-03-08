Российские школьники смогут ездить в поездах за полцены круглый год. Узнали условия и исключения
Соответствующее постановление подписал глава Правительства Михаил Мишустин
4 марта глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому дети от 10 до 18 лет получат круглогодичную скидку в 50% на проезд в поездах дальнего следования по стране.
Раньше билет за полцены можно было приобрести лишь в период летних каникул (с 1 июня по 31 августа) и только до 17 лет. Для этого необходима справка из школы, вуза или суза о том, что ребенок обучается очно. Теперь даже справки будут не нужны, только свидетельство о рождении или паспорт.
Льгота будет предоставляться на проезд в плацкарте, общих вагонах и вагонах второго и третьего классов. В купе двухэтажных поездов цена билета для детей будет рассчитываться так: 50% от стоимости проезда взрослого пассажира в плацкартном вагоне.
Исключением станут скоростные составы «Сапсан», «Ласточка», «Аврора», «Невский экспресс», «Финист», двухэтажные Москва — Воронеж и Москва — Брянск. В них платить за проезд придется 100% стоимости. Также скидок не будет на СВ, люкс и международные маршруты.
Билет для детей до 5 лет — бесплатный, если ребенок не занимает отдельного места. А до 10 лет тариф составляет от 35 до 70% от полной стоимости билета в зависимости от класса поезда и вагона.
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