Российские школьники смогут ездить в поездах за полцены круглый год. Узнали условия и исключения

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Соответствующее постановление подписал глава Правительства Михаил Мишустин

4 марта глава Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому дети от 10 до 18 лет получат круглогодичную скидку в 50% на проезд в поездах дальнего следования по стране.

Раньше билет за полцены можно было приобрести лишь в период летних каникул (с 1 июня по 31 августа) и только до 17 лет. Для этого необходима справка из школы, вуза или суза о том, что ребенок обучается очно. Теперь даже справки будут не нужны, только свидетельство о рождении или паспорт.

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Льгота будет предоставляться на проезд в плацкарте, общих вагонах и вагонах второго и третьего классов. В купе двухэтажных поездов цена билета для детей будет рассчитываться так: 50% от стоимости проезда взрослого пассажира в плацкартном вагоне.

Исключением станут скоростные составы «Сапсан», «Ласточка», «Аврора», «Невский экспресс», «Финист», двухэтажные Москва — Воронеж и Москва — Брянск. В них платить за проезд придется 100% стоимости. Также скидок не будет на СВ, люкс и международные маршруты.

Билет для детей до 5 лет — бесплатный, если ребенок не занимает отдельного места. А до 10 лет тариф составляет от 35 до 70% от полной стоимости билета в зависимости от класса поезда и вагона.

Как писали Юга.ру, «Ласточка» из Сочи в Сухум начнет курсировать с 1 мая.

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