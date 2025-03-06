В Краснодаре не работает 18 светофоров. Что случилось?

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Краснодаре сразу в нескольких районах отключились светофоры из-за энергоаварии

6 марта департамент транспорта Краснодара сообщил, что в городе не работает сразу 18 светофоров. Они находятся в районе автовокзала «Краснодар-2», улиц Московской, Российской, Дзержинского и в центре города.

Сразу в нескольких районах произошли энергоаварии, отключили свет. Информацию о проблеме передали в ГИБДД. Когда устранят аварии — не сообщается.

Адреса и перекрестки, где 6 марта отключились светофоры:

  • Российская / Тенистая;
  • 1 Мая / Тенистая;
  • 1 Мая / Тепличная;
  • Российская, 440;
  • Российская / Хлебозавод;
  • Российская, 69;
  • Солнечная / Байбакова;
  • Байбакова / Карякина;
  • Зиповская / Байбакова;
  • Московская, 66;
  • Московская / Зиповская;
  • Гаврилова / Автовокзал;
  • Дзержинского / Нефтяная (два светофора);
  • Дзержинского, 95;
  • Дальняя / Рашпилевская;
  • Дальняя / Гаражная;
  • Дальняя, 39.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре жители 20 многоэтажек остались без горячей воды и тепла.

Аварии Автомобили ГИБДД Дороги Краснодар Транспорт Энергетика

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