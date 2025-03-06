В Краснодаре не работает 18 светофоров. Что случилось?
В Краснодаре сразу в нескольких районах отключились светофоры из-за энергоаварии
6 марта департамент транспорта Краснодара сообщил, что в городе не работает сразу 18 светофоров. Они находятся в районе автовокзала «Краснодар-2», улиц Московской, Российской, Дзержинского и в центре города.
Сразу в нескольких районах произошли энергоаварии, отключили свет. Информацию о проблеме передали в ГИБДД. Когда устранят аварии — не сообщается.
Адреса и перекрестки, где 6 марта отключились светофоры:
- Российская / Тенистая;
- 1 Мая / Тенистая;
- 1 Мая / Тепличная;
- Российская, 440;
- Российская / Хлебозавод;
- Российская, 69;
- Солнечная / Байбакова;
- Байбакова / Карякина;
- Зиповская / Байбакова;
- Московская, 66;
- Московская / Зиповская;
- Гаврилова / Автовокзал;
- Дзержинского / Нефтяная (два светофора);
- Дзержинского, 95;
- Дальняя / Рашпилевская;
- Дальняя / Гаражная;
- Дальняя, 39.
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Где именно?