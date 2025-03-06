В Краснодаре не работает 18 светофоров. Что случилось?

В Краснодаре сразу в нескольких районах отключились светофоры из-за энергоаварии

6 марта департамент транспорта Краснодара сообщил, что в городе не работает сразу 18 светофоров. Они находятся в районе автовокзала «Краснодар-2», улиц Московской, Российской, Дзержинского и в центре города.

Сразу в нескольких районах произошли энергоаварии, отключили свет. Информацию о проблеме передали в ГИБДД. Когда устранят аварии — не сообщается.