В Краснодаре жители 20 многоэтажек остались без горячей воды и тепла

Произошла авария возле храма по улице Красных Партизан, 6/2

5 марта МЦУ Краснодара сообщил, что на зеленой зоне возле храма по улице Красных Партизан, 6/2 произошла авария на теплотрассе. Из-за этого 20 многоэтажек остались без горячей воды и тепла. Подачу ресурса приостановили по адресам: улица Лукьяненко, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/6, 95/7, 95/9;

улица Красных Партизан, 4/1, 4/3, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 157, 155, 159, 161/1;

улица Заполярная, 139.

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У специалистов возникли сложности с ремонтом из-за большой глубины залегания коммуникаций — порядка трех метров. Предполагалось, что отопление и воду дадут к концу дня. Однако за ночь аварию так и не устранили. Ориентировочное время завершения работ — 6 марта к 14:00.