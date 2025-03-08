В Сириусе летом вновь пройдет VK Fest. Когда и сколько стоит билет?

3 марта пресс-служба фестиваля VK Fest объявила, когда и в каких городах в этом году пройдет музыкальный фестиваль.

VK Fest примут пять городов. 14 июня праздник состоится в Челябинске, 21 июня в Сириусе, 29 июня в Казани. Двухдневные фестивали пройдут в Санкт-Петербурге — 5 и 6 июля, а также в Москве — 19 и 20 июля.