В Сириусе летом вновь пройдет VK Fest. Когда и сколько стоит билет?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя aleksandarlittlewolf с сайта freepik.com
    © Фото пользователя aleksandarlittlewolf с сайта freepik.com

В Сириусе 21 июня пройдет однодневный музыкальный фестиваль (0+)

3 марта пресс-служба фестиваля VK Fest объявила, когда и в каких городах в этом году пройдет музыкальный фестиваль. 

VK Fest примут пять городов. 14 июня праздник состоится в Челябинске, 21 июня в Сириусе, 29 июня в Казани. Двухдневные фестивали пройдут в Санкт-Петербурге — 5 и 6 июля, а также в Москве — 19 и 20 июля.

Организаторы отметили, что помимо музыкальной программы, гостей ждут интерактивные зоны, мастер-классы, лекции и «много сюрпризов». 

Билет на VK Fest в Сириусе стоит 2 тыс. рублей на весь день, детский билет (от 7 до 12 лет) — 800 рублей. На сайте говорится, что это начальная цена и ближе к лету билеты подорожают. 

При этом имена артистов и блогеров, которые приедут выступать, еще неизвестны. 

Дельфин, GUF, «Сироткин»:

Впервые фестиваль социальной сети «ВКонтакте» VK Fest прошел в 2015 году в Санкт-Петербурге. Тогда это был однодневный опен-эйр. В 2022 году фестиваль впервые прошел сразу в трех городах — Санкт-Петербурге, Москве и Сочи, а в 2023 года его стали проводить в пяти крупных городах в течение месяца.

Как писали Юга.ру, в Сириусе с 2025 года ввели туристический налог.

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В Сириусе летом вновь пройдет VK Fest. Когда и сколько стоит билет?
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