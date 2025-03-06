На побережье Туапсе обнаружили мертвых птиц и дельфина. Эколог считает, что они могли погибнуть из-за анапского мазута
На Приморском пляже Туапсе находят мертвых млекопитающих и птиц
5 марта телеграм-канал «Мой Туапсе» опубликовал фотографии с Приморского пляжа. Автор сообщила, что на берегу моря увидела около 25 мертвых птиц и одного погибшего дельфина.
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Эколог Евгений Витишко считает, что часть из них могла погибнуть из-за влияния мазута, разлитого в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Он попросил руководителя департамента ветеринарии Краснодарского края Романа Кривоноса подключиться к утилизации мертвых животных.
Напомним, в конце февраля мазут впервые обнаружили возле побережья Кабардинки под Геленджиком. Официально эту информацию власти не сообщали и не комментировали.
Позже член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко заявил, что загрязнение может быть связано со сбросом топлива на судах из порта Новороссийска.
Как писали Юга.ру, после разлива нефти в Черном море необходимо восстановить 141 пляж Анапы протяженностью 15 км и 9 пляжей Темрюкского района длиной около 1,6 км.
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