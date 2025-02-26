Ожидаем парад планет: что и когда можно будет увидеть невооруженным глазом в небе над Краснодаром?

Краснодарцы смогут наблюдать в небе без телескопа лишь часть планет

Сервис «Яндекс.Погода» сообщил , что 28 февраля начнется «редчайший парад из семи планет». После захода солнца Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс выстроятся в линию на небосводе.

Юга.ру узнали у основателя краснодарского астроклуба «Вега» Андрея Коршикова, какие планеты можно будет увидеть в Краснодаре без специального оборудования.

«Невооруженным глазом в ближайшие дни можно увидеть Марс, Юпитер, Венеру. Началась вечерняя видимость Меркурия. Лучшие условия для него будут 8 марта, когда Меркурий отдалится на максимальное расстояние от Солнца», — рассказал Коршиков.

При этом, по его словам, Нептун и Сатурн уже слишком близко к Солнцу и не видны в вечерней заре, а чтобы увидеть Уран, понадобится телескоп.

Для наблюдений также нужен открытый горизонт на западе, чтобы не мешали дома и деревья.