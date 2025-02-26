Ожидаем парад планет: что и когда можно будет увидеть невооруженным глазом в небе над Краснодаром?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik с сайта freepik.com
    © Фото freepik с сайта freepik.com

Краснодарцы смогут наблюдать в небе без телескопа лишь часть планет

Сервис «Яндекс.Погода» сообщил, что 28 февраля начнется «редчайший парад из семи планет». После захода солнца Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс выстроятся в линию на небосводе.

Юга.ру узнали у основателя краснодарского астроклуба «Вега» Андрея Коршикова, какие планеты можно будет увидеть в Краснодаре без специального оборудования. 

«Невооруженным глазом в ближайшие дни можно увидеть Марс, Юпитер, Венеру. Началась вечерняя видимость Меркурия. Лучшие условия для него будут 8 марта, когда Меркурий отдалится на максимальное расстояние от Солнца», — рассказал Коршиков. 

При этом, по его словам, Нептун и Сатурн уже слишком близко к Солнцу и не видны в вечерней заре, а чтобы увидеть Уран, понадобится телескоп.

Для наблюдений также нужен открытый горизонт на западе, чтобы не мешали дома и деревья.

В небе над Кубанью заметили световые столбы:

Ранее в краснодарском астроклубе «Вега» рассказали, что парад планет — это не научное название, которое несколько раз меняло свое значение:

«Сейчас парадом планет стали называть ситуацию, когда в течение ночи можно увидеть несколько планет».

Как писали Юга.ру, жители Сочи заметили в небе спутники Starlink Илона Маска.

Космос Краснодар Наука

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Ожидаем парад планет: что и когда можно будет увидеть невооруженным глазом в небе над Краснодаром?
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