Порывы до 26 м/с. В Краснодарском крае в ближайшие дни прогнозируют сильный ветер

Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптик рассказал об «опасных» погодных явлениях в южных регионах

5 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что более чем в 10 регионах РФ ожидаются «опасные и неблагоприятные» погодные явления. Среди них специалист назвал сильных ветер, осадки и понижение уровня моря до опасной отметки.

С 5 по 7 марта в Краснодарском крае ветер может усилиться до 21-26 м/с. При этом сильных осадков в регионе не ожидается.

Долгожданное потепление:

Отметим, что краснодарский ЦГМС также предупредил об усилении ветра в отельных районах региона.

В Волгоградской и Ростовской областях ветер может разогнаться до 23 м/с, а в западных районах Ставропольского края — до 30 м/с.

«Ситуация в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах характеризуется сильным ветровым режимом, это касается и Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана», — рассказал Вильфанд.

По его словам, также холодная погода привела к тому, что в Керченском проливе появился лед. Это усложняет проход для судов. 

Как писали Юга.ру, 5 марта Краснодарский край накроет магнитная буря.

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