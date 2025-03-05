Порывы до 26 м/с. В Краснодарском крае в ближайшие дни прогнозируют сильный ветер

5 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что более чем в 10 регионах РФ ожидаются «опасные и неблагоприятные» погодные явления. Среди них специалист назвал сильных ветер, осадки и понижение уровня моря до опасной отметки. С 5 по 7 марта в Краснодарском крае ветер может усилиться до 21-26 м/с. При этом сильных осадков в регионе не ожидается.

Отметим, что краснодарский ЦГМС также предупредил об усилении ветра в отельных районах региона.



В Волгоградской и Ростовской областях ветер может разогнаться до 23 м/с, а в западных районах Ставропольского края — до 30 м/с.



«Ситуация в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах характеризуется сильным ветровым режимом, это касается и Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана», — рассказал Вильфанд.



По его словам, также холодная погода привела к тому, что в Керченском проливе появился лед. Это усложняет проход для судов.