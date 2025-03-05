Девелопер ТОЧНО стал партнером конференции Domclick Digital Day

Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) стала титульным партнером конференции об инновациях рынка недвижимости Domclick Digital Day

27 февраля в Казани прошла первая в 2025 году конференция Domclick Digital Day для застройщиков, руководителей агентств недвижимости и представителей строительной отрасли. Более 30 российских экспертов выступили с кейсами по направлениям развития строительства. На конференции обсудили современные технологии, применение искусственного интеллекта и других цифровых инструментов. В мероприятии участвовали более 800 представителей отрасли, а онлайн-трансляцию посмотрели около 29 тыс. человек. Группа компаний ТОЧНО стала титульным партнером Domclick Digital Day. Директор по продажам застройщика Александр Михайлов и директор проектов департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Артем Петросян поделились кейсом «цифровой трансформации».



Соглашение о сотрудничестве ТОЧНО и Сбер подписали в августе 2024 года. Оно предусматривает внедрение в работу девелопера новых цифровых продуктов и технологий для увеличения рентабельности и развития конкурентоспособности на рынке.

«Активно работаем над внедрением технологий в строительство. Цифровизация помогает нам быстрее реагировать на изменения рынка, искать дополнительные ресурсы в разработке новых продуктов для клиентов. Мы уверены в экспертах Сбера, нашего давнего партнера, и нацелены на эффективный результат», — рассказал директор по продажам ГК ТОЧНО Александр Михайлов.



Благодаря проекту за шесть месяцев девелопер: запустил корпоративную платформу обучения ТОЧНО Профи и сократил время адаптации новых сотрудников на 40%;

внедрил электронный документооборот, который ускорил согласование документации внутри компании на 20%;

создал платформу для партнеров, где объединил более 2 тыс. организаций;

внедрил речевую аналитику для call-центров и отдела качества ТОЧНО. «Верим, что стратегия партнерства приведет к успеху, а все участники только выиграют. Уверен, что с ТОЧНО у нас все получится для того, чтобы клиенты получили лучшие жилье и сервис, а мы — создали решения, которые помогут строительной отрасли», — отметил директор проектов департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Артем Петросян.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Также на конференции Domclick Digital Day партнерский отдел ТОЧНО представил стенд, где презентовал свой портфель проектов. Сегодня девелопер построил, обслуживает и возводит 5,4 млн. кв.м. в шести регионах и 13 городах РФ. На мероприятии соглашения с девелопером подписали 90 агентов. Особый интерес у гостей конференции вызвал проект ТОЧНО в Республике Татарстан. Детали его строительства команда раскрыла на форуме «Казаныш» 6 февраля. Так, девелопер возведет в Зеленодольске «город-курорт» площадью 88 га с собственным озером по механизмам комплексного развития территорий. В планах — еще один проект в Казани. Суммарно ГК ТОЧНО инвестирует в развитие Татарстана 300 млрд рублей. ГК ТОЧНО примет участие еще в трех конференциях Domclick Digital Day: во Владивостоке (24-25 апреля), в Тюмени (24 июля) и в Москве (2 декабря).