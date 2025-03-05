«Новое место для памятных фотографий». Под Ростовом-на-Дону образовалась ледяная гора высотой с многоэтажку

Под Ростовом из-за коммунальной аварии выросла ледяная гора, с которой все хотят сфотографироваться

В Азовском районе прорвало трубопровод. В это время на улице была минусовая температура, поэтому вода превратилась в глыбу льда высотой с многоэтажный дом.

5 марта телеграм-канал Baza сообщил , что в хуторе Рогожкино Ростовской области появилась новая достопримечательность — необычная ледяная гора.

«У местных появилось новое место для памятных фотографий. Гора стала такой популярной, что к ней теперь гоняют фотографировать жители других районов», — говорится в посте.

Из-за большого количества людей, желающих сделать фото, объект решили огородить для безопасности.



Напомним, в феврале на юге России установилась морозная погода. В Ростовской области температура опускалась до −26 °С