«Новое место для памятных фотографий». Под Ростовом-на-Дону образовалась ледяная гора высотой с многоэтажку

Ростовская область

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  • © Скриншоты фото из телеграм-канала «ЧП Таганрог» https://vk.com/wall-20174550_356785
    © Скриншоты фото из телеграм-канала «ЧП Таганрог» https://vk.com/wall-20174550_356785

Под Ростовом из-за коммунальной аварии выросла ледяная гора, с которой все хотят сфотографироваться

5 марта телеграм-канал Baza сообщил, что в хуторе Рогожкино Ростовской области появилась новая достопримечательность — необычная ледяная гора. 

В Азовском районе прорвало трубопровод. В это время на улице была минусовая температура, поэтому вода превратилась в глыбу льда высотой с многоэтажный дом.

На пляжах Анапы появились ледяные торосы:

«У местных появилось новое место для памятных фотографий. Гора стала такой популярной, что к ней теперь гоняют фотографировать жители других районов», — говорится в посте. 

Из-за большого количества людей, желающих сделать фото, объект решили огородить для безопасности.

Напомним, в феврале на юге России установилась морозная погода. В Ростовской области температура опускалась до −26 °С

Как писали Юга.ру, «ледяной шторм» разрушил центральный пляж в Таганроге.

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