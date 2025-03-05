Власти Краснодара проверят школу, где родители жалуются на буллинг учащихся
В школе Фестивального микрорайона Краснодара зафиксировали два случая сексуализированной травли среди учеников
5 марта телеграм-канал «Краснодар Телетайп» сообщил, что мать 15-летнего подростка заявила о сексуализированном буллинге сына в школе № 42. По словам женщины, одноклассники уже несколько лет издеваются над Кириллом.
Последний раз буллинг начали из-за того, что подросток показал родительнице чат, в котором обсуждали порнографические фотографии с изображением обнаженных мужских и женских половых органов.
«Вскрылась некая переписка в школьном чате, администратором которого является наш классный руководитель. Одноклассники отправляют в чат порнографические фотографии. Через несколько дней ребята устраивают очередную расправу над Кириллом», — рассказала женщина.
В Краснодаре силовики ворвались на тренировку в детскую спортшколу:
В ответ на претензию матери мальчика классная руководительница ответила, что Кирилл порой сам первый начинает конфликты. В том числе — показал посторонним людям переписку в чате.
«Недавно в школе было уже просто по-беспределу. Один расстегнул Кириллу ширинку брюк, другой снимал это на камеру», — добавила добавила мать пострадавшего.
5 марта МЦУ Краснодара сообщил, что департамент образования и следственные органы начали проверку по заявлениям матери Кирилла.
Это не первый случай сексуализированного буллинга в школе № 42. Ранее в подобную ситуацию попала девочка Алиса. Четыре 15-летних подростка из параллельного класса угрожали ей изнасилованием.
Мама школьницы пожаловалась на происходящее директору учебного заведения, однако та сначала пыталась закрыть на произошедшее глаза, а потом и вовсе запугивала родительницу своими связями.
Позже директор школы подала иск на 1 млн рублей к матери девочки о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Как писали Юга.ру, мэр Невинномысска Михаил Миненков заявил, что нашествие насекомых в местной школе связно с улучшением экологической обстановки в городе.