Власти Краснодара проверят школу, где родители жалуются на буллинг учащихся

Краснодарский край

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  • © Фото Kampus Production, сайт pexels.com
    © Фото Kampus Production, сайт pexels.com

В школе Фестивального микрорайона Краснодара зафиксировали два случая сексуализированной травли среди учеников

5 марта телеграм-канал «Краснодар Телетайп» сообщил, что мать 15-летнего подростка заявила о сексуализированном буллинге сына в школе № 42. По словам женщины, одноклассники уже несколько лет издеваются над Кириллом.

Последний раз буллинг начали из-за того, что подросток показал родительнице чат, в котором обсуждали порнографические фотографии с изображением обнаженных мужских и женских половых органов.

«Вскрылась некая переписка в школьном чате, администратором которого является наш классный руководитель. Одноклассники отправляют в чат порнографические фотографии. Через несколько дней ребята устраивают очередную расправу над Кириллом», — рассказала женщина.

В Краснодаре силовики ворвались на тренировку в детскую спортшколу:

В ответ на претензию матери мальчика классная руководительница ответила, что Кирилл порой сам первый начинает конфликты. В том числе — показал посторонним людям переписку в чате.

«Недавно в школе было уже просто по-беспределу. Один расстегнул Кириллу ширинку брюк, другой снимал это на камеру», — добавила добавила мать пострадавшего.

5 марта МЦУ Краснодара сообщил, что департамент образования и следственные органы начали проверку по заявлениям матери Кирилла.

Это не первый случай сексуализированного буллинга в школе № 42. Ранее в подобную ситуацию попала девочка Алиса. Четыре 15-летних подростка из параллельного класса угрожали ей изнасилованием.

Мама школьницы пожаловалась на происходящее директору учебного заведения, однако та сначала пыталась закрыть на произошедшее глаза, а потом и вовсе запугивала родительницу своими связями.

Позже директор школы подала иск на 1 млн рублей к матери девочки о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как писали Юга.ру, мэр Невинномысска Михаил Миненков заявил, что нашествие насекомых в местной школе связно с улучшением экологической обстановки в городе. 

Дети Краснодар Школа Школьники

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Власти Краснодара проверят школу, где родители жалуются на буллинг учащихся
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