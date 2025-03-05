Власти Краснодара проверят школу, где родители жалуются на буллинг учащихся

В школе Фестивального микрорайона Краснодара зафиксировали два случая сексуализированной травли среди учеников

5 марта телеграм-канал «Краснодар Телетайп» сообщил, что мать 15-летнего подростка заявила о сексуализированном буллинге сына в школе № 42. По словам женщины, одноклассники уже несколько лет издеваются над Кириллом. Последний раз буллинг начали из-за того, что подросток показал родительнице чат, в котором обсуждали порнографические фотографии с изображением обнаженных мужских и женских половых органов. «Вскрылась некая переписка в школьном чате, администратором которого является наш классный руководитель. Одноклассники отправляют в чат порнографические фотографии. Через несколько дней ребята устраивают очередную расправу над Кириллом», — рассказала женщина.

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В ответ на претензию матери мальчика классная руководительница ответила, что Кирилл порой сам первый начинает конфликты. В том числе — показал посторонним людям переписку в чате. «Недавно в школе было уже просто по-беспределу. Один расстегнул Кириллу ширинку брюк, другой снимал это на камеру», — добавила добавила мать пострадавшего. 5 марта МЦУ Краснодара сообщил, что департамент образования и следственные органы начали проверку по заявлениям матери Кирилла. Это не первый случай сексуализированного буллинга в школе № 42. Ранее в подобную ситуацию попала девочка Алиса. Четыре 15-летних подростка из параллельного класса угрожали ей изнасилованием. Мама школьницы пожаловалась на происходящее директору учебного заведения, однако та сначала пыталась закрыть на произошедшее глаза, а потом и вовсе запугивала родительницу своими связями. Позже директор школы подала иск на 1 млн рублей к матери девочки о защите чести, достоинства и деловой репутации.