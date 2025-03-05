В Геленджике состоится бесплатная встреча с художницей Юлией Абзалтдиновой

Краснодарский край

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  • Выставка «Я никогда этого не увижу. Я никогда этого не забуду» в Доме культуры ГЭС-2, Москва © Фото Даниила Анненкова
    Выставка «Я никогда этого не увижу. Я никогда этого не забуду» в Доме культуры ГЭС-2, Москва © Фото Даниила Анненкова

Жителей и гостей города приглашают узнать о художественных практиках мастера и задать интересующие вопросы (12+)

Галерея «Аммонит» анонсировала на 7 марта артист-толк с междисциплинарной художницей Юлией Абзалтдиновой (Екатеринбург-Москва).

В своей художественной практике она зачастую использует визуальные медиа: фотографию, видео, инсталляцию, перформанс. Также Абзалтдинова работает со звуком и тактильными техниками.

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В своих последних проектах Юлия делает фотоскульптуры, использует собственный вокал, применяет психологические методы и создает инклюзивные проекты вместе с незрячими и слабовидящими людьми.

«Приглашаем пообщаться, узнать о ее художественных практиках и задать интересующие вас вопросы», — рассказали организаторы.

Начало в 18:00. Вход свободный. Артист-толк пройдет по улице Революционной, 37.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 марта пройдет выставка, посвященная мужественности.

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В Геленджике состоится бесплатная встреча с художницей Юлией Абзалтдиновой
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