В Краснодаре проходит голосование за лучший дизайн транспортной карты. Какие варианты лидируют?

В Краснодаре до 14 марта можно проголосовать за новый дизайн транспортной карты. Как это сделать?

3 марта департамент транспорта Краснодара сообщил, что стартовало голосование за лучший дизайн транспортной карты.

Всего на конкурс прислали 89 работ, комиссия отобрала 23 из них. В основном на них изображены трамваи и троллейбусы, достопримечательности Краснодара. Например, Александровская арка на улице Красной, памятник Екатерине II, кинотеатр «Аврора», Театр драмы им. Горького, Шуховская башня, стадион «Краснодар». Есть работы без изображений, с абстрактными фигурами.

4 марта, на второй день голосования, лидирует вариант Андрея Никитенко. Далее идет работа Екатерины Борисюк и Евгения Таракойвского.