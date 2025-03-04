В Краснодаре проходит голосование за лучший дизайн транспортной карты. Какие варианты лидируют?

Краснодарский край

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  • Работа художницы Jony Sketching © Фото Евгении Бережковой
    Работа художницы Jony Sketching © Фото Евгении Бережковой

В Краснодаре до 14 марта можно проголосовать за новый дизайн транспортной карты. Как это сделать?

3 марта департамент транспорта Краснодара сообщил, что стартовало голосование за лучший дизайн транспортной карты. 

Всего на конкурс прислали 89 работ, комиссия отобрала 23 из них. В основном на них изображены трамваи и троллейбусы, достопримечательности Краснодара. Например, Александровская арка на улице Красной, памятник Екатерине II, кинотеатр «Аврора», Театр драмы им. Горького, Шуховская башня, стадион «Краснодар». Есть работы без изображений, с абстрактными фигурами.

4 марта, на второй день голосования, лидирует вариант Андрея Никитенко. Далее идет работа Екатерины Борисюк и Евгения Таракойвского.

  • Дизайн Андрея Никитенко © Скриншот фото с сайта golos.krd.ru
    Дизайн Андрея Никитенко © Скриншот фото с сайта golos.krd.ru
  • Работа Екатерины Борисюк © Скриншот фото с сайта golos.krd.ru
    Работа Екатерины Борисюк © Скриншот фото с сайта golos.krd.ru
  • Работа Евгения Таракойвского © Скриншот фото с сайта golos.krd.ru
    Работа Евгения Таракойвского © Скриншот фото с сайта golos.krd.ru

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Краснодарцы могут отдать свой голос на «Портале общественных обсуждений Краснодара», однако для этого необходимо авторизоваться на Госуслугах. Проголосовать можно только за одного кандидата.

Голосование продлится до 14 марта включительно, а результаты объявят 17 марта.

Транспортная карта — это пластиковая карточка, с помощью которой можно оплачивать проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, а также маршрутках через терминал. В Краснодаре есть единые карты, студенческие, карты школьников, социальные. Ежедневно краснодарцы совершают по ним около 300 тыс. поездок.

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В Краснодаре проходит голосование за лучший дизайн транспортной карты. Какие варианты лидируют?
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