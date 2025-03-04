Жители центра Краснодара и Пашковки 4 марта останутся без света. Список адресов
В Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до конца марта
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 4 марта отключат электричество.
С 13:00 до 17:00 света не будет на улице:
- Школьная, 15/6.
А с 9:00 до 17:00 по адресам:
- Витебская, 46-48;
- Ростовское шоссе, 47;
- Пионовая, 182;
- Раздельная, 45;
- 3-я Трудовая, 50, 66-90;
- Вавилова, 4;
- Грушовая, 683;
- Гончарная, 2-32;
- Шевченко, 133-139, 148-166;
- Гоголя, 70-72, 76;
- Садовая, 143-151;
- Новокузнечная, 105, 93;
- Промышленная, 21, 21/2, 21/9, 21/12, 52-86, 110;
- Базовская, 173-189, 248-254;
- Костылева, 187-201, 208-238;
- Красноармейская, 58-62, 116/2;
- Красная, 124;
- Коммунаров, 71, 130;
- Седина, 81-85, 89-91, 95-107;
- Чапаева, 107-109;
- Горького, 118-126, 129-141;
- Карасунская, 95;
- 2-й Гаражный проезд, 1, 2-14, 8;
- Красных Партизан, 238;
- Ведомственная, 1-5;
- Рашпилевская, 181;
- Бабушкина, 246, 248, 283-289, 293-293, 283, 283/2, 289, 299;
- Индустриальная, 20-24, 30-50, 53;
- 3-й Нефтезаводской проезд, 5;
- Южная, 18, 24, 26, 28;
- Южный проезд, 5;
- поселок Пригородный, 1;
- Димитрова, 115, 129-131;
- Куренная, 44-46, 46/1, 55-71, 73-83;
- Украинская, 59-87, 44-70;
- 1 Мая, 66-88;
- Бершанской, 321-329, 372, 386-394, 396-400;
- Пролетарская, 80-96, 83, 99-111, 104-120, 115-119, 121-125, 122-126;
- Кирова, 341-349, 344, 346-360 351-359, 360-362;
- 8 марта, 31-41, 43-53, 54-66, 70-74;
- Фадеева, 290, 324/9, 330/1, 315-409, 389;
- Волжская, 71, 78-94, 67-71;
- Новгородская 30-42;
- Новгородский проезд, 1-15,2-16;
- Бородина, 46-70, 49-73;
- проезд Бородина, 3-9;
- Дунайская, 54, 54/1, 62;
- 2-й Дунайский проезд, 2-8, 9, 15-19;
- Таганрогская, 22/1.
Отметим, что в Краснодаре электричество будут отключать весь март.
Как писали Юга.ру, в конце февраля в центре Краснодаре одну из улиц затопило кипятком. Несколько домов остались без отопления и горячей воды.
27 февраля, 16:07Кликни, чтобы узнать больше
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