Жители центра Краснодара и Пашковки 4 марта останутся без света. Список адресов

В Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до конца марта

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 4 марта отключат электричество.



С 13:00 до 17:00 света не будет на улице: Школьная, 15/6.

А с 9:00 до 17:00 по адресам: Витебская, 46-48;

Ростовское шоссе, 47;

Пионовая, 182;

Раздельная, 45;

3-я Трудовая, 50, 66-90;

Вавилова, 4;

Грушовая, 683;

Гончарная, 2-32;

Шевченко, 133-139, 148-166;

Гоголя, 70-72, 76;

Садовая, 143-151;

Новокузнечная, 105, 93;

Промышленная, 21, 21/2, 21/9, 21/12, 52-86, 110;

Базовская, 173-189, 248-254;

Костылева, 187-201, 208-238;

Красноармейская, 58-62, 116/2;

Красная, 124;

Коммунаров, 71, 130;

Седина, 81-85, 89-91, 95-107;

Чапаева, 107-109;

Горького, 118-126, 129-141;

Карасунская, 95;

2-й Гаражный проезд, 1, 2-14, 8;

Красных Партизан, 238;

Ведомственная, 1-5;

Рашпилевская, 181;

Бабушкина, 246, 248, 283-289, 293-293, 283, 283/2, 289, 299;

Индустриальная, 20-24, 30-50, 53;

3-й Нефтезаводской проезд, 5;

Южная, 18, 24, 26, 28;

Южный проезд, 5;

поселок Пригородный, 1;

Димитрова, 115, 129-131;

Куренная, 44-46, 46/1, 55-71, 73-83;

Украинская, 59-87, 44-70;

1 Мая, 66-88;

Бершанской, 321-329, 372, 386-394, 396-400;

Пролетарская, 80-96, 83, 99-111, 104-120, 115-119, 121-125, 122-126;

Кирова, 341-349, 344, 346-360 351-359, 360-362;

8 марта, 31-41, 43-53, 54-66, 70-74;

Фадеева, 290, 324/9, 330/1, 315-409, 389;

Волжская, 71, 78-94, 67-71;

Новгородская 30-42;

Новгородский проезд, 1-15,2-16;

Бородина, 46-70, 49-73;

проезд Бородина, 3-9;

Дунайская, 54, 54/1, 62;

2-й Дунайский проезд, 2-8, 9, 15-19;

Таганрогская, 22/1. Отметим, что в Краснодаре электричество будут отключать весь март.