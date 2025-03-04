Жители центра Краснодара и Пашковки 4 марта останутся без света. Список адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до конца марта

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 4 марта отключат электричество.

С 13:00 до 17:00 света не будет на улице:

  • Школьная, 15/6.

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А с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • Витебская, 46-48;
  • Ростовское шоссе, 47;
  • Пионовая, 182;
  • Раздельная, 45;
  • 3-я Трудовая, 50, 66-90;
  • Вавилова, 4;
  • Грушовая, 683;
  • Гончарная, 2-32;
  • Шевченко, 133-139, 148-166;
  • Гоголя, 70-72, 76;
  • Садовая, 143-151;
  • Новокузнечная, 105, 93;
  • Промышленная, 21, 21/2, 21/9, 21/12,  52-86, 110;
  • Базовская, 173-189, 248-254;
  • Костылева, 187-201, 208-238;
  • Красноармейская, 58-62, 116/2;
  • Красная, 124;
  • Коммунаров, 71, 130;
  • Седина, 81-85, 89-91, 95-107;
  • Чапаева, 107-109;
  • Горького, 118-126, 129-141;
  • Карасунская, 95;
  • 2-й Гаражный проезд, 1, 2-14, 8;
  • Красных Партизан, 238;
  • Ведомственная, 1-5;
  • Рашпилевская, 181;
  • Бабушкина, 246, 248, 283-289, 293-293, 283, 283/2, 289, 299;
  • Индустриальная, 20-24, 30-50, 53;
  • 3-й Нефтезаводской проезд, 5;
  • Южная, 18, 24, 26, 28;
  • Южный проезд, 5;
  • поселок Пригородный, 1;
  • Димитрова, 115, 129-131;
  • Куренная, 44-46, 46/1, 55-71, 73-83;
  • Украинская, 59-87, 44-70;
  • 1 Мая, 66-88;
  • Бершанской, 321-329, 372, 386-394, 396-400;
  • Пролетарская, 80-96, 83, 99-111, 104-120, 115-119, 121-125, 122-126;
  • Кирова, 341-349, 344, 346-360 351-359, 360-362;
  • 8 марта, 31-41, 43-53, 54-66, 70-74;
  • Фадеева, 290, 324/9, 330/1, 315-409, 389;
  • Волжская, 71, 78-94, 67-71;
  • Новгородская 30-42;
  • Новгородский проезд, 1-15,2-16;
  • Бородина, 46-70, 49-73;
  • проезд Бородина, 3-9;
  • Дунайская, 54, 54/1, 62;
  • 2-й Дунайский проезд, 2-8, 9, 15-19;
  • Таганрогская, 22/1.

Отметим, что в Краснодаре электричество будут отключать весь март.

Как писали Юга.ру, в конце февраля в центре Краснодаре одну из улиц затопило кипятком. Несколько домов остались без отопления и горячей воды.

Город ЖКХ Краснодар общество Энергетика

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