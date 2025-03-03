В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону стартовал ресторанный фестиваль. Какие заведения претендуют на «Пальмовую ветвь»

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото пользователя senivpetro сайта freepik.com
    © Фото пользователя senivpetro сайта freepik.com

Фестиваль ресторанных концепций «Пальмовая ветвь» проходит в России до 25 марта

Фестиваль ресторанных концепций «Пальмовая ветвь» стартовал в России 1 марта, сообщили организаторы.

В фестивале принимают участие заведения в 30 городах страны — от Мурманска до Петропавловска-Камчатского. Среди них есть и рестораны юга России.

«Каждый участник подготовит специальное предложение в формате, наиболее ярко отражающем концепцию заведения: дегустационный сет, спецменю с пейрингом, коктейльный спешл или другой креативный вариант презентации концепции гостям», — отметили организаторы.

Гости могут попробовать сеты до 25 марта и оценить заведения, которые понравились больше всего. Организаторы выберут победителей в разных категориях в специальной номинации «Пальмовая ветвь. Выбор гостя».  

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В Краснодаре в фестивале участвует ресторан «Мадьяр», который находится на улице 40-летия Победы. В заведении предлагают сет из четырех блюд стоимостью 2990 рублей. 

В Сочи представлены два заведения — ресторан «Юность у моря» (сет из пяти блюд за 2995 рублей) и Lino (сет из шести блюд за 4300 рублей). Еще один ресторан-участник из Красной Поляны — «Птицы захмелели» (сет из шести блюд за 5730 рублей).

В Ростове-на-Дону два ресторана-участника — «Казак» (сет из четырех блюд за 2400 рублей) и Memories (сет рыбный или мясной из четырех блюд за 3400 рублей).

Как писали Юга.ру, краснодарцы выбрали лучшие рестораны, кофейни и локации города в 2024 году.

Еда Заведения Красная Поляна Краснодар Ростов-на-Дону Сочи

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