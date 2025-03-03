В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону стартовал ресторанный фестиваль. Какие заведения претендуют на «Пальмовую ветвь»

В фестивале принимают участие заведения в 30 городах страны — от Мурманска до Петропавловска-Камчатского. Среди них есть и рестораны юга России. «Каждый участник подготовит специальное предложение в формате, наиболее ярко отражающем концепцию заведения: дегустационный сет, спецменю с пейрингом, коктейльный спешл или другой креативный вариант презентации концепции гостям», — отметили организаторы. Гости могут попробовать сеты до 25 марта и оценить заведения, которые понравились больше всего. Организаторы выберут победителей в разных категориях в специальной номинации «Пальмовая ветвь. Выбор гостя».

В Краснодаре в фестивале участвует ресторан «Мадьяр», который находится на улице 40-летия Победы. В заведении предлагают сет из четырех блюд стоимостью 2990 рублей.

В Сочи представлены два заведения — ресторан «Юность у моря» (сет из пяти блюд за 2995 рублей) и Lino (сет из шести блюд за 4300 рублей). Еще один ресторан-участник из Красной Поляны — «Птицы захмелели» (сет из шести блюд за 5730 рублей).