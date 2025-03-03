Краснодарский край накроет магнитная буря

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

После вспышки на Солнце 4 и 5 марта на Земле ожидаются магнитные бури

3 марта Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что ученые зарегистрировали вспышки на Солнце. Из-за них вечером 4 марта начнется возмущение магнитосферы Земли.

В ночь на 5 марта оно достигнет класса магнитной бури уровня G1. Уже к вечеру среды магнитное поле Земли вновь станет спокойным.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru

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Также в прогнозе говорится, что магнитные бури ожидаются с 10 по 12 марта, 14–15 марта и 27–28 марта. 

Всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые, G5 — экстремально сильные.

Магнитные бури способны влиять на самочувствие. В группу риска, в первую очередь, входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертоники.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru

Как писали Юга.ру, в конце февраля краснодарцы могли наблюдать в небе без телескопа несколько планет.

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Краснодарский край накроет магнитная буря
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