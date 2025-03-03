Краснодарский край накроет магнитная буря

После вспышки на Солнце 4 и 5 марта на Земле ожидаются магнитные бури

В ночь на 5 марта оно достигнет класса магнитной бури уровня G1. Уже к вечеру среды магнитное поле Земли вновь станет спокойным.

3 марта Лаборатория солнечной астрономии сообщила , что ученые зарегистрировали вспышки на Солнце. Из-за них вечером 4 марта начнется возмущение магнитосферы Земли.

Также в прогнозе говорится, что магнитные бури ожидаются с 10 по 12 марта, 14–15 марта и 27–28 марта.

Всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые, G5 — экстремально сильные.

Магнитные бури способны влиять на самочувствие. В группу риска, в первую очередь, входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертоники.