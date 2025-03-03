Центр и Фестивальный. Стало известно, с каких улиц Краснодара чаще всего эвакуируют машины
С начала 2025 года эвакуаторы убрали с улиц Краснодара больше 2,6 тыс. автомобилей
Телеграм-канал департамента транспорта Краснодара сообщил, что с 24 февраля по 2 марта в городе эвакуировали 358 машин.
Чаще всего их забирали с улиц Красной, Мира, Рашпилевской, Октябрьской, Постовой и Красина в центре города, а также с Атарбекова и Бабушкина в Фестивальном микрорайоне.
Ранее сообщалось, что машины также часто эвакуируют с Кубанской Набережной, Кирова, Янковского, Чапаева, Восточно-Кругликовской, Красноармейской, Советской, Головатого, Привокзальной площади, Гудимы и переулка Тракторного.
Всего, по данным дептранса, с начала года за парковку в неположенном месте эвакуировали 2669 машин.
Напомним, что городская штрафстоянка заработала в Краснодаре 1 апреля 2024 года. С того времени и до 31 декабря эвакуировали 10 915 автомобилей.
Узнать, на какой стоянке находится автомобиль, можно на сайте Центра организации дорожного движения. Еще один способ — позвонить по телефонам:
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ввели штраф за парковку автомобилей на клумбах и газонах.