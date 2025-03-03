Центр и Фестивальный. Стало известно, с каких улиц Краснодара чаще всего эвакуируют машины

С начала 2025 года эвакуаторы убрали с улиц Краснодара больше 2,6 тыс. автомобилей

Чаще всего их забирали с улиц Красной, Мира, Рашпилевской, Октябрьской, Постовой и Красина в центре города, а также с Атарбекова и Бабушкина в Фестивальном микрорайоне.

Телеграм-канал департамента транспорта Краснодара сообщил , что с 24 февраля по 2 марта в городе эвакуировали 358 машин.

Ранее сообщалось, что машины также часто эвакуируют с Кубанской Набережной, Кирова, Янковского, Чапаева, Восточно-Кругликовской, Красноармейской, Советской, Головатого, Привокзальной площади, Гудимы и переулка Тракторного.

Всего, по данным дептранса, с начала года за парковку в неположенном месте эвакуировали 2669 машин.

Напомним, что городская штрафстоянка заработала в Краснодаре 1 апреля 2024 года. С того времени и до 31 декабря эвакуировали 10 915 автомобилей.